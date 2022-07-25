В Украину доставили польские танки – Ермак

"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", – написал он.
Глава ОП не сообщил больше никаких деталей.
Издание Defence Express отмечает, что PT-91 Twardy – это польская модификация советского Т-72. Танк прошел ремоторизацию, получил новую систему управления огнем и усиленное бронирование, пишет портал.
Сколько танков в партии, неизвестно. Пресс-секретарь агентства вооружения Польши Кшиштоф Платек в интервью Wolski o Wojnie, вышедшем 24 июля, говорил о передаче Украине этих танков. Он тоже не сообщил количество переданной бронетехники.
Весной Польша передала Украине танки Т-72, рассказывал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News в апреле. Он не стал называть конкретное количество переданных танков, но сказал, что речь идет о "значительной цифре".
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.
Сама Польша, как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, намерена купить у США более 350 новых и бывших в эксплуатации танков Abrams, а у Южной Кореи – 180 танков K2 Black Panther и 48 боевых самолетов FA-50.