В Украину доставили польские танки – Ермак

PT-91 Twardy – это польская модификация советского Т-72. На фото этот танк – на учениях в Латвии Фото: ЕРА

"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", – написал он.

Глава ОП не сообщил больше никаких деталей.

Издание Defence Express отмечает, что PT-91 Twardy – это польская модификация советского Т-72. Танк прошел ремоторизацию, получил новую систему управления огнем и усиленное бронирование, пишет портал.

Сколько танков в партии, неизвестно. Пресс-секретарь агентства вооружения Польши Кшиштоф Платек в интервью Wolski o Wojnie, вышедшем 24 июля, говорил о передаче Украине этих танков. Он тоже не сообщил количество переданной бронетехники.

Весной Польша передала Украине танки Т-72, рассказывал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News в апреле. Он не стал называть конкретное количество переданных танков, но сказал, что речь идет о "значительной цифре".