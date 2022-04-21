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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Таллинне появится площадь Украины

Площадь Украины появится в парке Лембиту в центре Таллинна
Площадь Украины появится в парке Лембиту в центре Таллинна
Фото: err.ee

Мэрия Таллинна 20 апреля приняла решение создать в эстонской столице площадь имени Украины. Об этом сообщается на официальном сайте города.

"Как и многие другие города, Таллинн считает важным выразить поддержку Украине, которая сейчас воюет за всех нас. Мы хотим дать имя Украины месту, имеющему важное символическое значение, в центре города", – сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.

Она отметила важность того, чтобы новое название "было связано с окружающим городским пространством и ландшафтом наименований".

Мэрия решила основать площадь Украины в парке Лембиту. Рядом с парком расположено здание министерства иностранных дел Эстонии и площадь Исландии, что, по словам Липпус, "позволит образовать вместе с площадью Украины единый ансамбль".

После того, как новый топоним будет утвержден, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями начнет разработку целостного пространственного решения площади и парка Лембиту.

Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм рассказал ERR, что городская комиссия по топонимам предлагала рассмотреть несколько возможных местоположения будущей площади.

"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года", – сказал чиновник.

Вимм подчеркнул, что "это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы".

На вопрос, когда площадь Украины может официально появиться в Таллинне, вице-мэр ответил, что до лета.

"Мы ни в коем случае не планируем затягивать этот процесс. Наоборот, мы постараемся сделать это как можно скорее, но есть также определенные процедурные сроки. Например, публичное обсуждение требует выдерживания определенного времени, чтобы люди имели возможность выразить свое мнение", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в честь героев Украины переименовали улицы, на которых находятся российские посольства, в Вильнюсе (Литва) и Праге (Чехия).

Железнодорожный мост в Праге назовут в честь героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в Херсоне.

В Риге (Латвия) Рижская дума решила назвать часть улицы, где расположено посольство РФ, в честь независимости Украины.

Министерство иностранных дел Украины 28 марта призвало мир дать улицам, где находятся посольства и консульства РФ, названия, посвященные Украине.

Теги: Эстония, Таллинн, война России против Украины, переименование
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