В Таллинне появится площадь Украины

"Как и многие другие города, Таллинн считает важным выразить поддержку Украине, которая сейчас воюет за всех нас. Мы хотим дать имя Украины месту, имеющему важное символическое значение, в центре города", – сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.

Она отметила важность того, чтобы новое название "было связано с окружающим городским пространством и ландшафтом наименований".

Мэрия решила основать площадь Украины в парке Лембиту. Рядом с парком расположено здание министерства иностранных дел Эстонии и площадь Исландии, что, по словам Липпус, "позволит образовать вместе с площадью Украины единый ансамбль".

После того, как новый топоним будет утвержден, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями начнет разработку целостного пространственного решения площади и парка Лембиту.

Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм рассказал ERR, что городская комиссия по топонимам предлагала рассмотреть несколько возможных местоположения будущей площади.

"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года", – сказал чиновник.

Вимм подчеркнул, что "это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы".

На вопрос, когда площадь Украины может официально появиться в Таллинне, вице-мэр ответил, что до лета.

"Мы ни в коем случае не планируем затягивать этот процесс. Наоборот, мы постараемся сделать это как можно скорее, но есть также определенные процедурные сроки. Например, публичное обсуждение требует выдерживания определенного времени, чтобы люди имели возможность выразить свое мнение", – сказал он.