19-летний нацгвардеец, который сбил шесть российских самолетов, получил звание Героя Украины

"Продолжает уничтожение воздушных сил противника военнослужащий срочной службы НГУ. 16 июля он из ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля – самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей, из них шесть самолетов и одна крылатая ракета. Кстати, он – Герой Украины", – сказал Надточий.

Он не сообщил других деталей о нацгвардейце и его награждении.

Пресс-служба Нацгвардии публиковала комментарии этого военнослужащего (его имя не называют). 31 мая на счету нацгвардейца было три штурмовика. Он тогда говорил, что "просто делает свою работу" и сбил "не три самолета, а только три".

Военнослужащий сбивает цели из ПЗРК "Игла". Один из роликов о Запорожском Мстителе пресс-служба НГУ посвятила этому оружию.