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ВОЙНА В УКРАИНЕ

19-летний нацгвардеец, который сбил шесть российских самолетов, получил звание Героя Украины

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Нацгвардеец сбил уже семь воздушных целей россиян
Нацгвардеец сбил уже семь воздушных целей россиян
Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

19-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины, который известен как Запорожский Мститель, получил звание Героя Украины. Об этом начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий сообщил 28 июля на брифинге в Киеве в медиацентре "Украина", который транслировали в YouTube.

"Продолжает уничтожение воздушных сил противника военнослужащий срочной службы НГУ. 16 июля он из ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля – самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей, из них шесть самолетов и одна крылатая ракета. Кстати, он – Герой Украины", – сказал Надточий. 

Он не сообщил других деталей о нацгвардейце и его награждении.  

Пресс-служба Нацгвардии публиковала комментарии этого военнослужащего (его имя не называют). 31 мая на счету нацгвардейца было три штурмовика. Он тогда говорил, что "просто делает свою работу" и сбил "не три самолета, а только три".

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/405378404817517/

Военнослужащий сбивает цели из ПЗРК "Игла". Один из роликов о Запорожском Мстителе пресс-служба НГУ посвятила этому оружию. 

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/5241322602649719/

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили около 40,2 тыс. человек, 1742 танка, 222 самолета, 190 вертолетов и сотни единиц другой техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Национальная гвардия, Герой Украины, самолеты, ПЗРК, военнослужащий, крылатая ракета
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