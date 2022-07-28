19-летний нацгвардеец, который сбил шесть российских самолетов, получил звание Героя Украины

"Продолжает уничтожение воздушных сил противника военнослужащий срочной службы НГУ. 16 июля он из ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля – самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей, из них шесть самолетов и одна крылатая ракета. Кстати, он – Герой Украины", – сказал Надточий.
Он не сообщил других деталей о нацгвардейце и его награждении.
Пресс-служба Нацгвардии публиковала комментарии этого военнослужащего (его имя не называют). 31 мая на счету нацгвардейца было три штурмовика. Он тогда говорил, что "просто делает свою работу" и сбил "не три самолета, а только три".
Военнослужащий сбивает цели из ПЗРК "Игла". Один из роликов о Запорожском Мстителе пресс-служба НГУ посвятила этому оружию.
По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили около 40,2 тыс. человек, 1742 танка, 222 самолета, 190 вертолетов и сотни единиц другой техники.