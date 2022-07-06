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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко передал нацгвардейцам 1200 бронежилетов 4-го и 5-го класса

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Виталий Кличко (справа): Снаряжение прошло все необходимые исследования и экспертизы и имеет надлежащие протоколы испытаний
Виталий Кличко (справа): Снаряжение прошло все необходимые исследования и экспертизы и имеет надлежащие протоколы испытаний
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко передал Национальной гвардии Украины 1200 бронежилетов 4-го и 5-го класса защиты. Бронежилеты город получил от партнеров. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

"Война, с которой Россия ворвалась в Украину, длится уже более четырех месяцев. Украинцы героически сражаются за свою независимость и свободу, за свою государственность. И военные, защищающие нас на передовой, нуждаются в качественном и надежном снаряжении. Столичная власть, как может, помогает украинским бойцам. Мы передаем продукты питания, средства гигиены, автомобили, самое необходимое снаряжение. Сегодня Киев передал Национальной гвардии Украины 1200 бронежилетов 4-го и 5-го класса защиты. Эти бронежилеты город получил от партнеров. Снаряжение прошло все необходимые исследования и экспертизы и имеет надлежащие протоколы испытаний", – подчеркнул мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1345836882572017/

В целом, по словам Кличко, город уже передал защитникам Украины почти 15 тысяч бронежилетов и 5 тысяч кевларовых шлемов. В марте и апреле бронежилеты город передавал территориальной обороне, защитникам-добровольцам, в мае 7500 бронежилетов и 5000 кевларовых шлемов передали Сухопутным войскам Украины, тогда же 500 бронежилетов – Нацгвардии. В июне 1700 бронежилетов – Государственной пограничной службе Украины.

"Национальная гвардия бок о бок с Вооруженными силами Украины защищает государство. Я очень благодарен городской власти, общине Киева за то, что они оказывают нам помощь. Да, государство обеспечивает нас всем, но помощь лишней никогда не будет. Поэтому благодарю каждого киевлянина. Спасибо, что вы помните, что есть такая гвардия, стоящая на защите, воюющая, несущая службу по охране общественного порядка и выполняющая те задачи, которые перед ней ставят", – сказал командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь и добавил, что предоставленные городом бронежилеты имеют керамическую облегченную пластину, а также баллистическую защиту.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Национальная гвардия, помощь, бронежилеты
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