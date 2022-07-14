Favbet Foundation и "Динамо" передали на фронт очередной автомобиль

"Виктор Ожогин пошел на войну добровольцем в 2014 году. В феврале нынешнего года сначала получил в военкомате формальный отказ по возрасту (63 года), однако настоял на своем. Сегодня он служит в батальоне "Днепр-1" одной из частей Нацгвардии, где занимает должность заместителя командира роты. Оказался там, где горячее всего – на родном Донбассе. Сражался за Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, сегодня решает боевые задачи под Славянском", – сообщает агентство.

В подразделении была машина, но ее пришлось подорвать после повреждений от минометного обстрела.

"Машину взорвал гранатой. Пробил одно колесо – сделал. А потом попал под минометный обстрел – правый бок снова, оба колеса. Пришлось взорвать. Очень жаль, столько людей стремились помочь. Ну что поделаешь…" – цитирует "РБК-Украина" рассказ Ожогина.

Украинский спортивный журналист, футбольный телекомментатор и вице-президент ФК "Динамо" Алексей Семененко, который учился вместе с Ожогиным на факультете журналистики, а в 1980-90-е параллельно с ним вел репортажи о футбольных поединках, решил помочь. При поддержке благотворительного фонда и партнера киевского "Динамо" Favbet Foundation, а также волонтера Юрия Тиры, режиссера студии документальных фильмов холдинга "Вечерний квартал" Александра Брагина и менеджера киевского "Динамо" Тараса Туркевича удалось купить и отправить ВСУ очередной автомобиль.