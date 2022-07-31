В результате обстрела оккупантами Харькова пострадавших нет, повреждено производственное здание – Синегубов

"Повреждено производственное здание. Горели оборудование и готовая полиграфическая продукция. Зафиксированы удары предварительно из ракетно-зенитного комплекса С-300", – написал он.
Также, по словам Синегубова, в результате ударов около 17.00 30 июля в Киевском районе Харькова возник пожар в хозяйственном здании частного сектора.
Оккупанты также обстреляли Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области, возникли пожары.
"Пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мине в селе Вильхивка. Сейчас его состояние средней тяжести. Это далеко не первый несчастный случай, поэтому еще раз просим аграриев: без проверки взрывотехниками не начинайте работу на полях, не рискуйте жизнью! В течение суток от обстрелов россиянами получил ранение 39-летний мужчина в Дергачевской общине", – говорится в сообщении.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.