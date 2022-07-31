В результате обстрела оккупантами Харькова пострадавших нет, повреждено производственное здание – Синегубов

На месте ударов в Харькове возникли пожары Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Повреждено производственное здание. Горели оборудование и готовая полиграфическая продукция. Зафиксированы удары предварительно из ракетно-зенитного комплекса С-300", – написал он.

Также, по словам Синегубова, в результате ударов около 17.00 30 июля в Киевском районе Харькова возник пожар в хозяйственном здании частного сектора.

Оккупанты также обстреляли Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области, возникли пожары.

"Пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мине в селе Вильхивка. Сейчас его состояние средней тяжести. Это далеко не первый несчастный случай, поэтому еще раз просим аграриев: без проверки взрывотехниками не начинайте работу на полях, не рискуйте жизнью! В течение суток от обстрелов россиянами получил ранение 39-летний мужчина в Дергачевской общине", – говорится в сообщении.