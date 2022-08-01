В Херсонской области ВСУ уничтожили эшелон военной техники – ОК "Юг"

Кроме того, ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах, авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.
"Подтвержденные потери составляют 52 рашиста, четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", самоходную артиллерийскую установку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.
В свою очередь оккупанты нанесли два авиационных и один ракетный удар. В Херсонской области они пытались ударить по позициям ВСУ в Бериславском и Каховском районах, потерь среди украинских военных нет. В Одесской области захватчики ударили двумя ракетами типа "Искандер".
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.