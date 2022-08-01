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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ВСУ уничтожили эшелон военной техники – ОК "Юг"

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За сутки ВСУ уничтожили 52 оккупанта на южном направлении
За сутки ВСУ уничтожили 52 оккупанта на южном направлении
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Вооруженные силы Украины ударили по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Бриловка Херсонской области. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" в отчете за минувшие сутки.

Кроме того, ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах, авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

"Подтвержденные потери составляют 52 рашиста, четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", самоходную артиллерийскую установку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

В свою очередь оккупанты нанесли два авиационных и один ракетный удар. В Херсонской области они пытались ударить по позициям ВСУ в Бериславском и Каховском районах, потерь среди украинских военных нет. В Одесской области захватчики ударили двумя ракетами типа "Искандер".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1026355388006648/

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Теги: Украина, авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Одесская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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