В сотнях сел Херсонской области критическая ситуация, некоторые полностью уничтожены – ОГА

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области Фото: EPA

Как отмечает ОГА, в сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди.

Без света и воды некоторые села остаются уже пять месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта.

"Люди вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села. Поэтому есть такие общины, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены", – рассказали в ОГА.

Также уже два месяца Херсонская область остается без связи украинских мобильных операторов. Работает только проводной интернет, но трафик идет через Россию, поэтому большинство сервисов заблокированы и работают только с VPN.

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