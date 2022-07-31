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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сотнях сел Херсонской области критическая ситуация, некоторые полностью уничтожены – ОГА

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области 
Фото: EPA

На территориях Херсонской области продолжаются активные боевые действия, некоторые села полностью уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации в Facebook.

Как отмечает ОГА, в сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди.

Без света и воды некоторые села остаются уже пять месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта.

"Люди вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села. Поэтому есть такие общины, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены", – рассказали в ОГА.

Также уже два месяца Херсонская область остается без связи украинских мобильных операторов. Работает только проводной интернет, но трафик идет через Россию, поэтому большинство сервисов заблокированы и работают только с VPN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций.

В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины
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