В Херсоне российские военные захватили пассажирский теплоход, чтобы переправляться через Днепр – полиция

"Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", – говорится в сообщении.
В полиции сообщили также, что в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели легковыми и грузовыми автомобилями гражданских.
В результате российских обстрелов за минувшие сутки, по данным полиции, в Херсонской области семь человек погибли, шесть получили ранения.
Так, во время ракетных обстрелов сел Белогорка и Андреевка погибли пятеро. Из-за артиллерийских обстрелов российской армией поселков Архангельское и Высокополье двое местных жителей погибли в собственных дворах. Шестерых раненых жителей сел Осокоровка, Ровнополье и Ивановка спасают медики криворожской больницы.
По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.