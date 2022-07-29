В Херсоне российские военные захватили пассажирский теплоход, чтобы переправляться через Днепр – полиция

"Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили также, что в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели легковыми и грузовыми автомобилями гражданских.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки, по данным полиции, в Херсонской области семь человек погибли, шесть получили ранения.

Так, во время ракетных обстрелов сел Белогорка и Андреевка погибли пятеро. Из-за артиллерийских обстрелов российской армией поселков Архангельское и Высокополье двое местных жителей погибли в собственных дворах. Шестерых раненых жителей сел Осокоровка, Ровнополье и Ивановка спасают медики криворожской больницы.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)