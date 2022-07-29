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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне российские военные захватили пассажирский теплоход, чтобы переправляться через Днепр – полиция

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Военные преступления оккупантов расследует полиция
Военные преступления оккупантов расследует полиция
Фото: EPA

Во временно оккупированном Херсоне российские военные захватили пассажирский теплоход, который был пришвартован на Карантинном острове. Об этом сообщили 28 июля в управлении полиции Херсонской области.

"Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили также, что в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели легковыми и грузовыми автомобилями гражданских.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки, по данным полиции, в Херсонской области семь человек погибли, шесть получили ранения.

Так, во время ракетных обстрелов сел Белогорка и Андреевка погибли пятеро. Из-за артиллерийских обстрелов российской армией поселков Архангельское и Высокополье двое местных жителей погибли в собственных дворах. Шестерых раненых жителей сел Осокоровка, Ровнополье и Ивановка спасают медики криворожской больницы.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid029DubjdzbNvqZSV2XBSLC9BaZH6Fk3UXpi41F3aCPG16CBArJQqDZF7cxcEUE6HGJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

Теги: Херсон, автомобили, полиция, захват, оккупация, Херсонская область, мост, обстрелы, теплоход, война России против Украины, погибшие, река Днепр, российские военные, российские оккупанты
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