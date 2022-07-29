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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по поселку в Херсонской области "Ураганами" – ОК "Юг"

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В результате атаки есть погибший и раненые
В результате атаки есть погибший и раненые
Фото: mil.ru (архив)

Российские оккупанты 28 июня нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Ураган" по Бериславскому району Херсонской области. Об этом сообщило в сводке по итогам дня оперативное командование "Юг".

В командовании отметили, что атака произошла утром. В результате нее погиб один, ранены два мирных жителя.

"Утром по поселку Шестерня Бериславского района Херсонской области враг ударил 15 снарядами "Ураганов". Повреждены четыре частных дома. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/570526517874021/

В Бериславском районе есть села Новая Шестерня и Малая Шестерня, которое из них имеется в виду, в командовании не уточнили.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

За последние две недели украинские военные освободили от оккупантов три населенных пункта в Херсонской области, сообщили 28 июля в Генштабе ВСУ. После этого российские войска активизировали удары, отметила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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