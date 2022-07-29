Оккупанты ударили по поселку в Херсонской области "Ураганами" – ОК "Юг"

В результате атаки есть погибший и раненые Фото: mil.ru (архив)

В командовании отметили, что атака произошла утром. В результате нее погиб один, ранены два мирных жителя.

"Утром по поселку Шестерня Бериславского района Херсонской области враг ударил 15 снарядами "Ураганов". Повреждены четыре частных дома. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

В Бериславском районе есть села Новая Шестерня и Малая Шестерня, которое из них имеется в виду, в командовании не уточнили.