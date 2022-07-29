Оккупанты ударили по поселку в Херсонской области "Ураганами" – ОК "Юг"

В командовании отметили, что атака произошла утром. В результате нее погиб один, ранены два мирных жителя.
"Утром по поселку Шестерня Бериславского района Херсонской области враг ударил 15 снарядами "Ураганов". Повреждены четыре частных дома. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
В Бериславском районе есть села Новая Шестерня и Малая Шестерня, которое из них имеется в виду, в командовании не уточнили.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
За последние две недели украинские военные освободили от оккупантов три населенных пункта в Херсонской области, сообщили 28 июля в Генштабе ВСУ. После этого российские войска активизировали удары, отметила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.