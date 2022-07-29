Оккупанты обстреляли Славянск, один человек ранен – мэр

"Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе микрорайона Северный. Один человек ранен", – написал он.
В настоящее время, по словам мэра, город частично обесточен.
"Вероятно, ракетный удар", – добавил Лях в видеообращении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Кассетными боеприпасами город обстреляли 30 июня (были ранены шесть человек), 1 июля (четверо погибших и пятеро раненых) и 15 июля (один человек погиб). В результате обстрела 19 июля – двое погибших, после обстрела 22 июля – трое раненых.
3 июля Славянск обстреливали из РСЗО, Лях сообщал о шести погибших и 15 раненых.
4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.