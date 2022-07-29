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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Славянск, один человек ранен – мэр

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Лях предполагает, что по Славянску нанесли ракетный удар
Лях предполагает, что по Славянску нанесли ракетный удар
Скриншот: Вадим Лях / Facebook

Утром 29 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook мэр города Вадим Лях.

"Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе микрорайона Северный. Один человек ранен", – написал он.

В настоящее время, по словам мэра, город частично обесточен.

"Вероятно, ракетный удар", – добавил Лях в видеообращении. 

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/460451915627850/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Кассетными боеприпасами город обстреляли 30 июня (были ранены шесть человек), 1 июля (четверо погибших и пятеро раненых) и 15 июля (один человек погиб). В результате обстрела 19 июля – двое погибших, после обстрела 22 июля – трое раненых. 

3 июля Славянск обстреливали из РСЗО, Лях сообщал о шести погибших и 15 раненых.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

Теги: Славянск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Вадим Лях
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