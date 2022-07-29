Оккупанты обстреляли Славянск, один человек ранен – мэр

Лях предполагает, что по Славянску нанесли ракетный удар Скриншот: Вадим Лях / Facebook

"Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе микрорайона Северный. Один человек ранен", – написал он.

В настоящее время, по словам мэра, город частично обесточен.

"Вероятно, ракетный удар", – добавил Лях в видеообращении.

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