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Россия четыре раза за день обстреляла Бахмут из "Градов", не менее трех человек погибло. Фоторепортаж

Сегодня 22.38
28 июля российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области из ракетных систем залпового огня "Град" – четыре раза за день. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram. "Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и трех раненых. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов. По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы", – проинформировал он. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате обстрелов загорелся частный дом. Пожар за два часа потушили, погибших нет, но дом, судя по снимкам, сильно поврежден.
Теги: пожар, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
 

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