Россия четыре раза за день обстреляла Бахмут из "Градов", не менее трех человек погибло. Фоторепортаж
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook
28 июля российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области из ракетных систем залпового огня "Град" – четыре раза за день. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил
в Telegram. "Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и трех раненых. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов. По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы", – проинформировал он. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили
, что в результате обстрелов загорелся частный дом. Пожар за два часа потушили, погибших нет, но дом, судя по снимкам, сильно поврежден.