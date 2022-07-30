В Херсонской области оккупанты усиливают фильтрацию – замглавы облсовета

"Оккупанты продолжают подготовку к шоу, которое претенциозно называют "референдумом". [...] Для наших людей эта подготовка к шоу, к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора", – написал он.
По словам замглавы облсовета, "Херсон оккупанты "перерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты".
"Соблюдайте максимальную осторожность и держитесь от них подальше. Орки работают по совковым методичкам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным экстремистам, диверсантам и партизанам", – объяснил Соболевский.
Он связал ужесточение фильтрации с планами посетить оккупированный украинский регион российскими деятелями, в том числе депутатами Госдумы РФ и "должностными лицами высокого уровня".
"Правда, предварительный график этих поездок оказался "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", – отметил Соболевский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций.
В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.