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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты усиливают фильтрацию – замглавы облсовета

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Соболевский призвал жителей держаться от оккупантов подальше
Соболевский призвал жителей держаться от оккупантов подальше
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Российские оккупанты усиливают контроль за захваченной частью Херсонской области, сообщил 30 июля в Telegrаm первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты продолжают подготовку к шоу, которое претенциозно называют "референдумом". [...] Для наших людей эта подготовка к шоу, к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора", – написал он.

По словам замглавы облсовета, "Херсон оккупанты "перерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты".

"Соблюдайте максимальную осторожность и держитесь от них подальше. Орки работают по совковым методичкам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным экстремистам, диверсантам и партизанам", – объяснил Соболевский.

Он связал ужесточение фильтрации с планами посетить оккупированный украинский регион российскими деятелями, в том числе депутатами Госдумы РФ и "должностными лицами высокого уровня".

"Правда, предварительный график этих поездок оказался "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", – отметил Соболевский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций.

В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: референдум, война, оккупация, Херсонская область, вторжение, российская агрессия, голосование, война России против Украины, безопасность, российские оккупанты, Юрий Соболевский
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