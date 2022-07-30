В Херсонской области оккупанты усиливают фильтрацию – замглавы облсовета

"Оккупанты продолжают подготовку к шоу, которое претенциозно называют "референдумом". [...] Для наших людей эта подготовка к шоу, к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора", – написал он.

По словам замглавы облсовета, "Херсон оккупанты "перерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты".

"Соблюдайте максимальную осторожность и держитесь от них подальше. Орки работают по совковым методичкам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным экстремистам, диверсантам и партизанам", – объяснил Соболевский.

Он связал ужесточение фильтрации с планами посетить оккупированный украинский регион российскими деятелями, в том числе депутатами Госдумы РФ и "должностными лицами высокого уровня".

"Правда, предварительный график этих поездок оказался "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", – отметил Соболевский.

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