РФ ведет подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях – ГУР Минобороны

"ГУР Минобороны на сегодня четко отмечает мероприятия, которые они проводят. Подготовительные мероприятия [к "референдумам"] они проводят. Партия "Единая Россия" начала активно работать и Херсонской и Запорожской областях, мы видим мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Также они открыли "участки" для проведения "выборов". Активно начался процесс раздачи российских паспортов. То есть это комплекс мероприятий, которые РФ сейчас проводит на оккупированных территориях, чтобы подготовить и провести "референдум", – заявил Скибицкий.

Он подчеркнул, что эти территории нужно освобождать от российских оккупантов, чтобы не допустить закрепления там российских войск и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)