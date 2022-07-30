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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ведет подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях – ГУР Минобороны

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Оккупанты планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожкой областях, сообщили в разведке
Оккупанты планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожкой областях, сообщили в разведке
Фото: gur.gov.ua

Россия ведет подготовку к проведению "референдума" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 29 июля в эфире канала "Киев" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"ГУР Минобороны на сегодня четко отмечает мероприятия, которые они проводят. Подготовительные мероприятия [к "референдумам"] они проводят. Партия "Единая Россия" начала активно работать и Херсонской и Запорожской областях, мы видим мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Также они открыли "участки" для проведения "выборов". Активно начался процесс раздачи российских паспортов. То есть это комплекс мероприятий, которые РФ сейчас проводит на оккупированных территориях, чтобы подготовить и провести "референдум", – заявил Скибицкий.

Он подчеркнул, что эти территории нужно освобождать от российских оккупантов, чтобы не допустить закрепления там российских войск и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: референдум, разведка, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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