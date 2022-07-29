Рада обратилась к международному сообществу с призывом не признавать "референдумы" оккупантов в Украине

Проект постановления №7598 поддержали 299 народных депутатов.

Украинские парламентарии призвали международное сообщество объединить усилия и применить все необходимые средства, чтобы предостеречь Российскую Федерацию и ее высшее политическое руководство от организации и проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, которые не будут иметь никаких правовых последствий.

В случае же проведения каких-либо форм "народного волеизъявления" в Раде призывают мир не признавать их легитимность.

В обращении Рада призывает усилить международное политическое и экономическое давление на Россию как на государство – спонсор терроризма, чтобы остановить ее вооруженную агрессию против Украины и восстановить территориальную целостность Украины.

В Раде также призывают международные организации, правительства и парламенты государств мира способствовать уголовно-правовому преследованию лиц, которые принимали активное участие в организации и проведении незаконных "референдумов" и других мероприятий политического характера на оккупированных Россией территориях Украины, сотрудничали с государством-агрессором и/или его оккупационными администрациями.

Верховная Рада также призвала жителей временно оккупированных территорий Украины не принимать участия в провокационных и незаконных псевдореферендумах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)