Рада обратилась к международному сообществу с призывом не признавать "референдумы" оккупантов в Украине

Проект постановления №7598 поддержали 299 народных депутатов.
Украинские парламентарии призвали международное сообщество объединить усилия и применить все необходимые средства, чтобы предостеречь Российскую Федерацию и ее высшее политическое руководство от организации и проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, которые не будут иметь никаких правовых последствий.
В случае же проведения каких-либо форм "народного волеизъявления" в Раде призывают мир не признавать их легитимность.
В обращении Рада призывает усилить международное политическое и экономическое давление на Россию как на государство – спонсор терроризма, чтобы остановить ее вооруженную агрессию против Украины и восстановить территориальную целостность Украины.
В Раде также призывают международные организации, правительства и парламенты государств мира способствовать уголовно-правовому преследованию лиц, которые принимали активное участие в организации и проведении незаконных "референдумов" и других мероприятий политического характера на оккупированных Россией территориях Украины, сотрудничали с государством-агрессором и/или его оккупационными администрациями.
Верховная Рада также призвала жителей временно оккупированных территорий Украины не принимать участия в провокационных и незаконных псевдореферендумах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые псевдореферендумы.
В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую аннексию украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.