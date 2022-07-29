ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты требуют с жителей Херсона деньги за "бесплатную" переправу через Днепр – обладминистрация

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты утверждали, что переправа будет бесплатной, отметил Бутрий
Оккупанты утверждали, что переправа будет бесплатной, отметил Бутрий
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты требуют у жителей Херсона по 250 грн за переправу через реку Днепр. Об этом сообщил 29 июля в Telegrаm врио главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 грн", – написал он.

Бутрий рассказал, что переправой, кроме легкового транспорта, пользуются и российские оккупанты для переправки своей техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

28 июля полиция Херсонской области сообщила, что оккупанты захватили пассажирский теплоход, который был пришвартован на Карантинном острове, и используют его для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предполагает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, оккупация, Днепр, переправа, деньги, война России против Украины, население, Дмитрий Бутрий, пассажиры, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного среди участников сбора для больницы в Николаеве
Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного среди участников сбора для больницы в Николаеве
Книга From the Ukraine to Ukraine о 30-летней истории независимости Украины издана на украинском языке при поддержке K&K Group
Книга From the Ukraine to Ukraine о 30-летней истории независимости Украины издана на украинском языке при поддержке K&K Group
  "Тихий террор. Хроники ада". Состоялась премьера документального фильма о жизни украинцев во временно оккупированном Херсоне. Видео
  "Тихий террор. Хроники ада". Состоялась премьера документального фильма о жизни украинцев во временно оккупированном Херсоне. Видео
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (177692)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (153320)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (134026)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (80800)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (62292)
6
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (54729)
7
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (43162)
8
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного (40701)
 
 
 
 