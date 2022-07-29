Оккупанты требуют с жителей Херсона деньги за "бесплатную" переправу через Днепр – обладминистрация

В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 грн", – написал он.

Бутрий рассказал, что переправой, кроме легкового транспорта, пользуются и российские оккупанты для переправки своей техники.

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Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

28 июля полиция Херсонской области сообщила, что оккупанты захватили пассажирский теплоход, который был пришвартован на Карантинном острове, и используют его для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.