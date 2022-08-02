Арестович: Оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев

Арестович призывает не бояться возможного наступления России по направлениям к Николаеву и Кривому Рогу Фото: Алексей Арестович / Facebook

По оценке Арестовича, захватчики собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп (БТГ) для наступления по указанным направлениям. Однако советник главы ОП не уверен, что наступление российских войск начнется именно 6 августа – "могут затянуть и не уложиться в сроки".

Арестович оценил общую численность войск оккупантов на временно оккупированном юге Украины в примерно 22 тыс. военных. При этом, по словам эксперта, качество этих войск очень низкое, штаты БТГ - "дутые". Поэтому жителям Николаева и Кривого Рога, если они, по выражению Арестовича, уже "собрались падать в обморок", не стоит этого делать и не нужно бояться.

Советник главы ОП предположил, что россияне, поскольку "так ничему в ходе этой войны не научились", пойдут в наступление широким фронтом и "порвут себе штаны",

Он заверил, что на направлениях возможного наступления оккупантов им противостоит "достаточное количество" украинских войск. Кроме того, по словам Арестовича, у Украины есть "определённый замысел" в связи с переброской сил оккупантов на Херсонское направление

"Он предполагает, что чем больше их туда приедет, тем для нас лучше", – отметил эксперт.

Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12-15 БТГ, которые были у оккупантов на юге, переброшены еще 7-8 БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока что ожидается "лихая и славная драка".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.