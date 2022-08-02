Арестович: Оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев

По оценке Арестовича, захватчики собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп (БТГ) для наступления по указанным направлениям. Однако советник главы ОП не уверен, что наступление российских войск начнется именно 6 августа – "могут затянуть и не уложиться в сроки".
Арестович оценил общую численность войск оккупантов на временно оккупированном юге Украины в примерно 22 тыс. военных. При этом, по словам эксперта, качество этих войск очень низкое, штаты БТГ - "дутые". Поэтому жителям Николаева и Кривого Рога, если они, по выражению Арестовича, уже "собрались падать в обморок", не стоит этого делать и не нужно бояться.
Советник главы ОП предположил, что россияне, поскольку "так ничему в ходе этой войны не научились", пойдут в наступление широким фронтом и "порвут себе штаны",
Он заверил, что на направлениях возможного наступления оккупантов им противостоит "достаточное количество" украинских войск. Кроме того, по словам Арестовича, у Украины есть "определённый замысел" в связи с переброской сил оккупантов на Херсонское направление
"Он предполагает, что чем больше их туда приедет, тем для нас лучше", – отметил эксперт.
Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12-15 БТГ, которые были у оккупантов на юге, переброшены еще 7-8 БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока что ожидается "лихая и славная драка".
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения. 31 июля руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что для оккупантов потеря Херсона будет сравнима с "потерией Москвы".