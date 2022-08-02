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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев

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Арестович призывает не бояться возможного наступления России по направлениям к Николаеву и Кривому Рогу
Арестович призывает не бояться возможного наступления России по направлениям к Николаеву и Кривому Рогу
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 1 августа в программе "Фейгин. Live" заявил, что перед оккупационными российскими войсками, сосредоточенными на юге Украины, поставлена задача к 6 августа быть готовыми к наступлению на Николаев и Кривой Рог Днепропетровской области.

По оценке Арестовича, захватчики собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп (БТГ) для наступления по указанным направлениям. Однако советник главы ОП не уверен, что наступление российских войск начнется именно 6 августа – "могут затянуть и не уложиться в сроки".

Арестович оценил общую численность войск оккупантов на временно оккупированном юге Украины в примерно 22 тыс. военных. При этом, по словам эксперта, качество этих войск очень низкое, штаты БТГ - "дутые". Поэтому жителям Николаева и Кривого Рога, если они, по выражению Арестовича, уже "собрались падать в обморок", не стоит этого делать и не нужно бояться.

Советник главы ОП предположил, что россияне, поскольку "так ничему в ходе этой войны не научились",  пойдут в наступление широким фронтом и "порвут себе штаны",

Он заверил, что на направлениях возможного наступления оккупантов им противостоит "достаточное количество" украинских войск. Кроме того, по словам Арестовича, у Украины есть "определённый замысел" в связи с переброской сил оккупантов на Херсонское направление

"Он предполагает, что чем больше их туда приедет, тем для нас лучше", – отметил эксперт.

Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12-15 БТГ, которые были у оккупантов на юге, переброшены еще 7-8 БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока что ожидается "лихая и славная драка".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения. 31 июля руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что для оккупантов потеря Херсона будет сравнима с "потерией Москвы".

Теги: Россия, Украина, Херсон, Николаев, Кривой Рог, оккупация, Днепропетровская область, Марк Фейгин, вторжение, Алексей Арестович, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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