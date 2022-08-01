"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями

"Большинство коллективных социальных проявлений, включая флешмобы, это психические отклонения, которые одобрены социумом к социальной реализации. Почему именно эти (среди прочих) одобрены? Потому, что эти канализируют социальные напряжения, который социум не умеет канализировать иначе. Соответственно, соцсети – это почти сплошная канализация", – написал он.

Пост Арестович сопроводил вольной вариацией картины испанского художника Сальвадора Дали "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения". На героиню полотна "надели" футболку с изображением Арестовича.

"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами", – добавил советник главы офиса президента Украины.