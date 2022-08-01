"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями

"Большинство коллективных социальных проявлений, включая флешмобы, это психические отклонения, которые одобрены социумом к социальной реализации. Почему именно эти (среди прочих) одобрены? Потому, что эти канализируют социальные напряжения, который социум не умеет канализировать иначе. Соответственно, соцсети – это почти сплошная канализация", – написал он.
Пост Арестович сопроводил вольной вариацией картины испанского художника Сальвадора Дали "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения". На героиню полотна "надели" футболку с изображением Арестовича.
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами", – добавил советник главы офиса президента Украины.
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Арестович 29 июля отреагировал на флешмоб, организованный украинками в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.
26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве американский фотограф Энни Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.
Его участницы публикуют свои фото, на которых запечатлены в позах, отстаивая свое право выглядеть на фото так, как им хочется.
Зеленская, реагируя на критику, назвала интервью и фотосессию для авторитетного американского издания Vogue еще одной возможностью рассказать многомиллионной аудитории издания о нападении РФ на Украину. "Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – сказала она.