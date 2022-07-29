Рыбалка с Путиным, гастрольный тур с Арестовичем, Гордон в розыске, украинский язык. Интервью Бацман с Комаровским. Трансляция

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Во время интервью Комаровский говорил о войне, которую РФ развязала против Украины, о том, как за последние пять месяцев изменилось его отношение к этой войне, о том, почему не хочет покидать Украину, хотя имеет для этого законные основания, о переходе на украинский язык, рыбалке с президентом РФ Владимиром Путиным и желании его задушить, о том, почему считает советника руководителя Офиса президента Алексея Арестович прекрасным психиатром, а также об уголовном преследовании основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона в России, обстрелах Харькова, спасении украинских детей и о том, что для него будет победой в войне.

"Вернуть свое, но не обеспечить гарантий, что завтра они опять не придут забирать, – это не победа, – сказал Комаровский. – Надо либо стать центральноевропейским Израилем, либо надеяться, что мировой разум выстроит модель полной демилитаризации и денацификации РТФ – Российской Террористической Федерации".

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.