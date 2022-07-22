ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Я объявляю в розыск МВД России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Гордон: Пусть поцелуют меня в задницу
Дмитрий Гордон: Пусть поцелуют меня в задницу
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что он хотел чихать на объявление его в розыск в России, решение о заочном аресте и внесение в список экстремистов и террористов. Об этом он сказал 22 июля в эфире телеканала "Дождь".

"Много лет я последовательно борюсь против кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства [президентом РФ] Владимиром Путиным. С 2014 года, когда Россия пришла на территорию моей страны, аннексировала Крым, оккупировала Донбасс, посеяла смерть вокруг, я последовательно борюсь против этого фашистского государства. Мои медиавозможности очень велики, на моих платформах – от YouTubе до Instagram, Telegram, сайта, TikTok – более 10 миллионов подписчиков, и смотрит контент, который я делаю, огромное количество людей во всем русскоязычном мире, и в России в том числе, миллионы и миллионы людей", – заявил журналист.

Он добавил, что у власти в России – больные люди, но им всем скоро придет конец.

"Конечно, это представляет опасность для этой уже покрывшейся тиной системы, поэтому они и внесли меня… куда хотели, туда и внесли. Но я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу. Что касается того, что они меня в розыск объявили… ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России. Они сегодня заочный арест объявили мне, ну пусть арестовывают заочно, ну что я могу сказать, больные люди. Конец их скоро, он уже виден. То, что они натворили, то, как они противопоставили себя всему цивилизованному миру, то количество смертей, которое "благодаря" политике Путина происходит не только среди украинцев, но и среди россиян, рано или поздно им аукнется, они все будут отвечать перед законом – начиная от Путина и заканчивая [пропагандистом Владимиром] Соловьевым", – сказал Гордон.

Контекст:

В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией".

6 апреля Гордона в РФ внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

В конце апреля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить содержание книг Гордона. Сам журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск, за что именно – не указывалось.

22 июля российские СМИ сообщили, что украинского журналиста заочно арестовал Басманный суд Москвы.

Теги: Дмитрий Гордон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (232158)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (140068)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102385)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (66319)
5
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (36540)
6
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (34389)
7
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (23396)
8
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото (21520)
 
 
 
 