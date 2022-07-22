Гордон: Я объявляю в розыск МВД России

"Много лет я последовательно борюсь против кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства [президентом РФ] Владимиром Путиным. С 2014 года, когда Россия пришла на территорию моей страны, аннексировала Крым, оккупировала Донбасс, посеяла смерть вокруг, я последовательно борюсь против этого фашистского государства. Мои медиавозможности очень велики, на моих платформах – от YouTubе до Instagram, Telegram, сайта, TikTok – более 10 миллионов подписчиков, и смотрит контент, который я делаю, огромное количество людей во всем русскоязычном мире, и в России в том числе, миллионы и миллионы людей", – заявил журналист.

Он добавил, что у власти в России – больные люди, но им всем скоро придет конец.

"Конечно, это представляет опасность для этой уже покрывшейся тиной системы, поэтому они и внесли меня… куда хотели, туда и внесли. Но я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу. Что касается того, что они меня в розыск объявили… ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России. Они сегодня заочный арест объявили мне, ну пусть арестовывают заочно, ну что я могу сказать, больные люди. Конец их скоро, он уже виден. То, что они натворили, то, как они противопоставили себя всему цивилизованному миру, то количество смертей, которое "благодаря" политике Путина происходит не только среди украинцев, но и среди россиян, рано или поздно им аукнется, они все будут отвечать перед законом – начиная от Путина и заканчивая [пропагандистом Владимиром] Соловьевым", – сказал Гордон.