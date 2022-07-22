Гордон: Я объявляю в розыск МВД России

"Много лет я последовательно борюсь против кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства [президентом РФ] Владимиром Путиным. С 2014 года, когда Россия пришла на территорию моей страны, аннексировала Крым, оккупировала Донбасс, посеяла смерть вокруг, я последовательно борюсь против этого фашистского государства. Мои медиавозможности очень велики, на моих платформах – от YouTubе до Instagram, Telegram, сайта, TikTok – более 10 миллионов подписчиков, и смотрит контент, который я делаю, огромное количество людей во всем русскоязычном мире, и в России в том числе, миллионы и миллионы людей", – заявил журналист.
Он добавил, что у власти в России – больные люди, но им всем скоро придет конец.
"Конечно, это представляет опасность для этой уже покрывшейся тиной системы, поэтому они и внесли меня… куда хотели, туда и внесли. Но я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу. Что касается того, что они меня в розыск объявили… ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России. Они сегодня заочный арест объявили мне, ну пусть арестовывают заочно, ну что я могу сказать, больные люди. Конец их скоро, он уже виден. То, что они натворили, то, как они противопоставили себя всему цивилизованному миру, то количество смертей, которое "благодаря" политике Путина происходит не только среди украинцев, но и среди россиян, рано или поздно им аукнется, они все будут отвечать перед законом – начиная от Путина и заканчивая [пропагандистом Владимиром] Соловьевым", – сказал Гордон.
В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".
Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией".
6 апреля Гордона в РФ внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
В конце апреля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить содержание книг Гордона. Сам журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России.
19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск, за что именно – не указывалось.
22 июля российские СМИ сообщили, что украинского журналиста заочно арестовал Басманный суд Москвы.