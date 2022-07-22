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Суд в Москве заочно арестовал Гордона

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Гордон: Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!
Гордон: Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заочно арестовал Басманный суд Москвы. Об этом 22 июля сообщили российские "Интерфакс" и "РИА Новости".

Озвученная пресс-службой суда формулировка: "за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку".

"РИА Новости" пишет, что Гордону вменяются три статьи Уголовного кодекса России. Помимо двух указанных выше, также "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск, за что именно – не указывалось.

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!" – отреагировал журналист в Instagram.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В марте 2022-го Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией".

6 апреля Гордона в РФ внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

В конце апреля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить содержание книг Гордона. Сам журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, Москва, арест, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, суд, российские военные, российские оккупанты
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