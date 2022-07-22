Суд в Москве заочно арестовал Гордона

Озвученная пресс-службой суда формулировка: "за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку".

"РИА Новости" пишет, что Гордону вменяются три статьи Уголовного кодекса России. Помимо двух указанных выше, также "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск, за что именно – не указывалось.

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!" – отреагировал журналист в Instagram.