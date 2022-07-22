"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон

На фото можно рассмотреть, что у рашиста отсутствуют зубы, а нога покрыта гниющими язвами.

"Z-вояки", – написал Гордон.

"Лицо "спецоперации", – прокомментировала подписчица r.u_k.a.

"Какая Россия, такие и люди", – отметила irina1223fff.

"О, метадоновые ноги", – подметила chinahomie.

"И ногти", – добавила _irnkrv_.

"На руки посмотрите – трубы, а не вены", – написала gochamosiia

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Как результат – страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии, Молдове.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.