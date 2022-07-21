"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют

"Беременный россиянин", – написал Гордон.
На снимке в фокусе голый живот с татуировкой российского оккупанта, держащего автомат. Также можно прочитать надпись: "Служу "ДНР".
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"Это шок-контент", – прокомментировала подписчица alenamozheiko.
"Так вот из какого места на свет появляются орки", – написала beautiful_lawyer_.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.