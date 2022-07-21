"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют

"Беременный россиянин", – написал Гордон.

На снимке в фокусе голый живот с татуировкой российского оккупанта, держащего автомат. Также можно прочитать надпись: "Служу "ДНР".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Это шок-контент", – прокомментировала подписчица alenamozheiko.

"Так вот из какого места на свет появляются орки", – написала beautiful_lawyer_.

Война России против Украины. Главное (обновляется)