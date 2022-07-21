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21 июля, 2022
 
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"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон показал, какую татуировку сделал себе российский оккупант
Гордон показал, какую татуировку сделал себе российский оккупант
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 20 июля опубликовал фото российского военного с огромным животом. Фото было размещено на Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора РФ.

"Беременный россиянин", – написал Гордон.

На снимке в фокусе голый живот с татуировкой российского оккупанта, держащего автомат. Также можно прочитать надпись: "Служу "ДНР".

"Это шок-контент", – прокомментировала подписчица alenamozheiko.

"Так вот из какого места на свет появляются орки", – написала beautiful_lawyer_.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, вторжение, ДНР, журналисты, нацисты, война России против Украины, фото, татуировка, живот
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