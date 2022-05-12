Комаровский: Я категорически не хочу уезжать. Но главный вопрос: как сделать так, чтобы в Украину возвращались со всего мира?

Комаровский: На ненависти к врагу мы не построим счастливую Украину. Нам нужны какие-то критерии счастья. Нам нужна страна, куда все вернутся Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Нет, категорически не хочу. Категорически не хочу, именно поэтому я все время задаю себе вопрос: какой будет Украина, что будет с ней? – сказал Комаровский. – На самом деле, вопросы не меняются. Пришла война, а главный вопрос остается: как сделать так, чтобы в нашу страну возвращались со всего мира? Ничего не поменялось в этом плане".

Он отметил, что враг сплотил украинцев, но уже сейчас они должны думать над тем, как построить счастливую страну, куда всем захочется приехать обратно.

"Да, мы лишний раз доказали, что мы однозначно независимая страна, что мы за свою свободу готовы на все. На все! И общий враг сплотил нас как никто другой. Но на этой ненависти к врагу мы не построим счастливую Украину. Нам нужны какие-то критерии счастья. Нам нужна страна, куда все вернутся, где перестанут из-за неправильного слова бить друг другу морды. Нам нужна страна, где люди научатся радоваться успехам других. Выйдут за рамки зависти, злорадства, начнут помогать друг другу... Обратят внимание на детей и стариков. Обратят внимание на своих врачей и учителей. Поймут, кто враг Украины. Это тот, кто ворует", – сказал доктор.

Он надеется, что после войны украинцы перестанут выяснять отношения друг с другом и придут к тому, что друг друга нужно беречь.

"Как это важно – беречь друг друга, любить друг друга, заботиться друг о друге, помогать друг другу. Это главное", – подчеркнул Комаровский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube