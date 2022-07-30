  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео

По словам Зеленского, об этом все в его окружении говорили, но официально он об этом не заявлял.
"Он забыл об этом сказать, – пошутила Зеленская. – Он понимал, что я не буду в восторге от этой идеи. А затем я посмотрела по телевидению его новогоднее обращение, о том, что он собирается идти [в президенты]. Он сидел рядом, и я была в шоке", – рассказала Зеленская.
"На самом деле это было очень сложное решение для нашей семьи. Это не шутка. Моя семья не готова была меня отпустить", – признался президент Украины.
Морган в ответ предложил Зеленскому извиниться за это перед супругой.
"Хорошо. Мне очень жаль", – сказал президент Украины со смехом, взяв жену за руку, и рассмеялся.
"You forgot to tell your wife you're running for President?!"— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 27, 2022
Catch Piers Morgan's full interview with the Zelenskys at 8pm tonight, on TalkTV.@piersmorgan | @ZelenskyyUa | @ZelenskaUA | #PMUkraine pic.twitter.com/ZKdktTtBuJ
Владимир и Елена Зеленские поженились 6 сентября 2003 года. Они вместе работали в студии "Квартал 95". У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.