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30 июля, 2022
 
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"Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео

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Зеленские воспитывают двух детей
Зеленские воспитывают двух детей
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с женой Еленой интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое 28 июля опубликовано на его канале в YouTube, рассказал, что она узнала о его решении баллотироваться в президенты по телевидению.

По словам Зеленского, об этом все в его окружении говорили, но официально он об этом не заявлял. 

"Он забыл об этом сказать, – пошутила Зеленская. – Он понимал, что я не буду в восторге от этой идеи. А затем я посмотрела по телевидению его новогоднее обращение, о том, что он собирается идти [в президенты]. Он сидел рядом, и я была в шоке", – рассказала Зеленская.

ВИДЕО
Видео: Студія Квартал 95 Online / YouTube

"На самом деле это было очень сложное решение для нашей семьи. Это не шутка. Моя семья не готова была меня отпустить", – признался президент Украины.

ВИДЕО
Видео: Piers Morgan Uncensored / YouTube

Морган в ответ предложил Зеленскому извиниться за это перед супругой.

"Хорошо. Мне очень жаль",  сказал президент Украины со смехом, взяв жену за руку, и рассмеялся.

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские поженились 6 сентября 2003 года. Они вместе работали в студии "Квартал 95". У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: новогоднее обращение, Владимир Зеленский, президент, семья, Елена Зеленская, обращение
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