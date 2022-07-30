  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео

По словам Зеленского, об этом все в его окружении говорили, но официально он об этом не заявлял.

"Он забыл об этом сказать, – пошутила Зеленская. – Он понимал, что я не буду в восторге от этой идеи. А затем я посмотрела по телевидению его новогоднее обращение, о том, что он собирается идти [в президенты]. Он сидел рядом, и я была в шоке", – рассказала Зеленская.

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Видео: Студія Квартал 95 Online / YouTube

"На самом деле это было очень сложное решение для нашей семьи. Это не шутка. Моя семья не готова была меня отпустить", – признался президент Украины.

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Видео: Piers Morgan Uncensored / YouTube

Морган в ответ предложил Зеленскому извиниться за это перед супругой.

"Хорошо. Мне очень жаль", – сказал президент Украины со смехом, взяв жену за руку, и рассмеялся.

"You forgot to tell your wife you're running for President?!"



Catch Piers Morgan's full interview with the Zelenskys at 8pm tonight, on TalkTV.@piersmorgan | @ZelenskyyUa | @ZelenskaUA | #PMUkraine pic.twitter.com/ZKdktTtBuJ — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 27, 2022