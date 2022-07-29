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29 июля, 2022
 
Новости

"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой

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Зеленские поженились 6 сентября 2003 года
Зеленские поженились 6 сентября 2003 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое 28 июля опубликовано на его канале в YouTube, рассказали, как изменился их брак за время войны.

Услышав вопрос, Зеленская заявила, что может ответить первой. По мнению супруги президента, испытания делают только сильнее крепкие семьи.

"Думаю, у нас произойдет именно так. Мы еще больше стали интересны друг другу, нам еще больше есть что друг другу рассказывать при каждой встрече, – отметила она. – Хочу, чтобы это испытание нас объединило еще больше".

После этого между супругами состоялся шуточный диалог.

"Теперь я уже не могу по-другому ответить", – заявил Зеленский.

"Но у тебя может быть свое мнение", – возразила ему жена.

"У меня есть свое мнение, хотя когда ты рядом, твои мысли в приоритете", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что счастлив со своей женой.

"Так случилось, что у меня одна жена, одна любовь, одна семья. Наверное, есть разные моменты в семьях в разные годы. Я никогда не ощущал, что у нас что-то не то с нами, что-то не то с нашими отношениями", – отметил Зеленский.

Он также уточнил у жены, бывает ли ей скучно с ним, на что она ответила, что скучно ей бывает без него.

"Поэтому я не вижу больших изменений, но то, что война меняет, – это точно", – резюмировал украинский президент. 

ВИДЕО
Видео: Piers Morgan Uncensored / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские поженились 6 сентября 2003 года. Они вместе работала в студии "Квартал 95".У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины, семья, Елена Зеленская
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