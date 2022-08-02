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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На станции Каланчак в Херсонской области оккупанты взорвали свой поезд – Главное управление разведки

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Взрыв произошел во время разгрузки эшелона на станции
Взрыв произошел во время разгрузки эшелона на станции
Фото: kalanchak.online

На железнодорожной станции Каланчак в Херсонской области оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд. Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

31 июля на станцию прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для российских военных, говорится в сообщении. Утром 1 августа они начали разгрузку состава.

В ГУР допускают, что с целью маскировки и защиты от ударов ракетных систем HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11.20 в районе проведения работ раздался взрыв.

Точно определить причину взрыва украинской разведке не удалось из-за стены дыма. Сразу после него эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался, информирует спецслужба.

"Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем вследствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы", – подытожили в ГУР.

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Теги: взрыв, Херсонская область, железная дорога, война России против Украины, Каланчак, российские оккупанты
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