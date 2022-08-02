На станции Каланчак в Херсонской области оккупанты взорвали свой поезд – Главное управление разведки

Взрыв произошел во время разгрузки эшелона на станции Фото: kalanchak.online

31 июля на станцию прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для российских военных, говорится в сообщении. Утром 1 августа они начали разгрузку состава.

В ГУР допускают, что с целью маскировки и защиты от ударов ракетных систем HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11.20 в районе проведения работ раздался взрыв.

Точно определить причину взрыва украинской разведке не удалось из-за стены дыма. Сразу после него эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался, информирует спецслужба.

"Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем вследствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы", – подытожили в ГУР.