На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала, командующего дивизией кораблей Черноморского флота РФ – СМИ

Судьба многих членов экипажа крейсера "Москва", потопленного украинскими защитниками, до сих пор неизвестна Фото: krymr.org

По информации "Агентства", Олег Криворог командует 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота, в нее входил и крейсер "Москва", на то время флагман ЧФ РФ.

В свою очередь, 37-летний Валерий Криворог служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта, а в 2019 году руководил ротой приема и распределения военных центра обеспечения управления штаба флота, указало издание.

Как рассказали собеседники "Агентства", после того, как "Москва" была атакована ВСУ и затонула, сын контр-адмирала считается пропавшим без вести. В соцсети последний раз он заходил 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера.

В пресс-службе Черноморского флота РФ изданию о судьбе Криворота-младшего не ответили ни в телефонном режиме, ни в ответ на письменный запрос.