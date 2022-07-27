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На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала, командующего дивизией кораблей Черноморского флота РФ – СМИ

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Судьба многих членов экипажа крейсера "Москва", потопленного украинскими защитниками, до сих пор неизвестна
Судьба многих членов экипажа крейсера "Москва", потопленного украинскими защитниками, до сих пор неизвестна
Фото: krymr.org

На крейсере "Москва", вероятно, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщает российское независимое издание "Агентство" 27 июля в Telegram со ссылкой на три источника.

По информации "Агентства", Олег Криворог командует 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота, в нее входил и крейсер "Москва", на то время флагман ЧФ РФ.

В свою очередь, 37-летний Валерий  Криворог служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта, а в 2019 году руководил ротой приема и распределения военных центра обеспечения управления штаба флота, указало издание.

Как рассказали собеседники "Агентства", после того, как "Москва" была атакована ВСУ и затонула, сын контр-адмирала считается пропавшим без вести. В соцсети последний раз он заходил 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера.

В пресс-службе Черноморского флота РФ изданию о судьбе Криворота-младшего не ответили ни в телефонном режиме, ни в ответ на письменный запрос.

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

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