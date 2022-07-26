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РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота – британская разведка

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По данным разведки, Россия будет и впредь уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины
По данным разведки, Россия будет и впредь уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины
Фото: EPA

Российские войска почти наверняка воспринимают противокорабельные ракеты, которые есть у Украины, как ключевую угрозу для Черноморского флота РФ. Об этом 26 июля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу. Россия будет и впредь уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако российские процессы нацеливания, скорее всего, регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз", – говорится в сообщении.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.

Cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

15 июня пресс-служба Пентагона сообщила, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, Черноморский флот РФ, разведка, война России против Украины, ракеты
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