Убийство украинских военнопленных в Оленовке. Гутерриш объявил о запуске миссии ООН "по поиску фактов"

Гутерриш: У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов Фото: ЕРА

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что ООН получила от Украины и России запросы о расследовании гибели украинских военнослужащих в Оленовке.

"Я решил в соответствии со своей компетенцией и полномочиями начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", – отметил Гутерриш.

Он сказал, что установленные факты предоставят правительствам Украины и России. По словам генсека, ООН ищет "компетентных и независимых" членов группы.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии, – добавил Гутерриш. – И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся. Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним".

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. Представительство Красного Креста в Украине 30 июля сообщало, что не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля РФ заявила, что "официально пригласила" экспертов ООН и МККК для проведения расследования в Оленовке.