Убийство украинских военнопленных в Оленовке. Гутерриш объявил о запуске миссии ООН "по поиску фактов"

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что ООН получила от Украины и России запросы о расследовании гибели украинских военнослужащих в Оленовке.
"Я решил в соответствии со своей компетенцией и полномочиями начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", – отметил Гутерриш.
Он сказал, что установленные факты предоставят правительствам Украины и России. По словам генсека, ООН ищет "компетентных и независимых" членов группы.
"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии, – добавил Гутерриш. – И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся. Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним".
Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. Представительство Красного Креста в Украине 30 июля сообщало, что не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля РФ заявила, что "официально пригласила" экспертов ООН и МККК для проведения расследования в Оленовке.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек. При этом ни один из сотрудников так называемого "следственного изолятора" не пострадал.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Когда они покидали завод, в Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
Операция по выводу украинских военных проводилась при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Как говорил Зеленский, ООН, МККК и Россия брали на себя обязательства, что военнопленные будут в безопасности.