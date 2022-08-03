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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Азов" – не террористы, а подразделение Нацгвардии. Россия пытается найти оправдание своим военным преступлениям – ГУР Минобороны

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"Азов" официальное подразделение Нацгвардии Украины, напомнили в ГУР МО
"Азов" – официальное подразделение Нацгвардии Украины, напомнили в ГУР МО
Фото: azov.org.ua

После казни украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений. С этим связано появление информации о признании Верховным судом России “Азова” якобы террористической организацией. Об этом говорится в заявлении, которое распространила в Telegram 3 августа пресс-служба Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

В украинской разведке констатируют, что из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных СМИ Россия стремится сделать "Азов" так называемым неонацистским полком.

"Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны", – сказано в заявлении..

Находясь под впечатлением "созданного в собственных СМИ образа", в РФ не понимают, что речь в случае "Азова" идет не о неформальной парамилитарной группе, отметили в разведке.

"Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный полк, а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве, и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины", – заявили в ГУР МО.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области, в которой удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Российская пропаганда пытается приписать удар по Оленовке (якобы с применением HIMARS) украинским защитникам. Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие

Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части №3057 НГУ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам.

2 августа Верховный суд РФ решил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ и объявил "Азов" "террористической организацией". "Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС

Полк в ответ призвал Государственный департамент США признать Россию государством-террористом.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, разведка, полк Азов, Азовсталь, Минобороны, преступление, российская агрессия, Верховный суд РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, военное преступление
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