"Азов" – не террористы, а подразделение Нацгвардии. Россия пытается найти оправдание своим военным преступлениям – ГУР Минобороны

В украинской разведке констатируют, что из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных СМИ Россия стремится сделать "Азов" так называемым неонацистским полком.

"Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны", – сказано в заявлении..

Находясь под впечатлением "созданного в собственных СМИ образа", в РФ не понимают, что речь в случае "Азова" идет не о неформальной парамилитарной группе, отметили в разведке.

"Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный полк, а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве, и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины", – заявили в ГУР МО.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области, в которой удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Российская пропаганда пытается приписать удар по Оленовке (якобы с применением HIMARS) украинским защитникам. Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие.