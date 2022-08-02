Билецкий: Верховный суд РФ должен признать террористами Путина, Шойгу, Герасимова, жалкого Медведева

Билецкий: Теракты и военные преступления России весь мир видит каждый день Фото: ЕРА

"Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России", – говорилось в сообщении пропагандистов из "РИА Новости".

"Верховный суд Российской Федерации признал то ли батальон, то ли "националистический полк "Азов" террористической организацией. Решение расцениваю как повод дезавуировать существующие договоренности по обмену пленными и объяснить собственные военные преступления", – написал Билецкий.

Он подчеркнул, что "Азова" в виде батальона не существует с 2014 года, в то время как "государство-террорист Россия до сих пор существует".

"Ни одного теракта или военного преступления, совершенного каким-либо из азовских подразделений, даже российские пропагандоны не нашли за все восемь лет. Теракты и военные преступления России весь мир видит каждый день", – заявил Билецкий.

По словам первого командира "Азова", "России не нужно искать террористов за своими границами".

"Если в России существует Фемида, Верховный суд должен признать террористами Владимира Путина, [министра обороны] Сергея Шойгу, [начальника генштаба ВС] Валерия Герасимова и дальше по списку – с жалким [зампредседателя Совбеза] Дмитрием Медведевым включительно (его – за публичные призывы к военным преступлениям)", – считает Билецкий.

Он объяснил, что "суда в террористическом формировании под названием "Россия" нет, поэтому весь цивилизованный мир ожидает решения Госдепа об официальном признании России государством – спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиями".