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Билецкий: Верховный суд РФ должен признать террористами Путина, Шойгу, Герасимова, жалкого Медведева

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Билецкий: Теракты и военные преступления России весь мир видит каждый день
Билецкий: Теракты и военные преступления России весь мир видит каждый день
Фото: ЕРА

Первый командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Андрей Билецкий заявил 2 августа в Telegram, что Верховному суду России нужно было признавать террористами не "Азов", а руководителей РФ включительно с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России", – говорилось в сообщении пропагандистов из "РИА Новости".

"Верховный суд Российской Федерации признал то ли батальон, то ли "националистический полк "Азов" террористической организацией. Решение расцениваю как повод дезавуировать существующие договоренности по обмену пленными и объяснить собственные военные преступления", – написал Билецкий.

Он подчеркнул, что "Азова" в виде батальона не существует с 2014 года, в то время как "государство-террорист Россия до сих пор существует".

"Ни одного теракта или военного преступления, совершенного каким-либо из азовских подразделений, даже российские пропагандоны не нашли за все восемь лет. Теракты и военные преступления России весь мир видит каждый день", – заявил Билецкий.

По словам первого командира "Азова", "России не нужно искать террористов за своими границами".

"Если в России существует Фемида, Верховный суд должен признать террористами Владимира Путина, [министра обороны] Сергея Шойгу, [начальника генштаба ВС] Валерия Герасимова и дальше по списку – с жалким [зампредседателя Совбеза] Дмитрием Медведевым включительно (его – за публичные призывы к военным преступлениям)", – считает Билецкий.

Он объяснил, что "суда в террористическом формировании под названием "Россия" нет, поэтому весь цивилизованный мир ожидает решения Госдепа об официальном признании России государством – спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиями".

Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части №3057 НГУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам.

Полк "Азов" часто используется в российской пропаганде как символ якобы господствующего в Украине неонацизма. В конце июля посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка "Азов".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, терроризм, Сергей Шойгу, террористы, полк Азов, Андрей Билецкий, Верховный суд РФ, Валерий Герасимов, суд
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