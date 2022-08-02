ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Верховный суд РФ" – даже звучит дико". В ОП отреагировали на объявление "Азова" "террористической организацией" в России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом
Подоляк: Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом
Фото: president.gov.ua

Любые решения российских судов относительно украинских военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мирового сообщества и не повлияют на переговорный процесс по обмену военнопленными.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Telegram 2 августа, комментируя решение Верховного суда России о признании "террористической организацией" полка "Азов".

"Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом. А светочам "российского права" раскрою тайну: ни одного добровольческого батальона "Азов" не существует в природе с 2014 года. "Азов" – это отдельный отряд специального назначения, который входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Часть наших Вооруженных сил, которая совершенно четко выполняла приказы, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищала территорию своей страны. Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии вполне законны", –  написал Подоляк. 

Полк "Азов", который в том числе защищал Мариуполь, действовал исключительно в рамках юридически мотивированных компетенций, подчеркнул советник. 

"Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому решение является правовым нонсенсом. Более того, решения российских судов, безусловно, не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле", – продолжил Подоляк. 

Он заявил, что Россия должна быть признана государством-террористом. Москва незаконно использует внутреннюю юрисдикцию для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных, подчеркнул советник главы ОП. 

Подоляк подытожил: "Первое: российская юрисдикция не распространяется на территорию Украины и действия украинских граждан по защите территориальной целостности государства. Второе: какие-либо решения российских судов относительно войны в Украине и на территории Украины нелегитимны с точки зрения международного права. Третье: Украина строго соблюдает международные декларации и конвенции в отношении прав военнопленных и жестко требует от России также соблюдать юридические нормы и правила и не вбрасывать в публичное пространство явно неправовые решения. Четвертое: Россия в любом случае будет нести прямую юридическую ответственность за издевательство над военнопленными, в частности, через провокацию недействительными и фейковыми "судебными решениями". Даже если эти решения нужны РФ чисто для внутреннего пропагандистского использования…" 

Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части №3057 НГУ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам.

2 августа Верховный суд РФ решил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ и объявил "Азов" "террористической организацией". "Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС

Полк в ответ призвал Государственный департамент США признать Россию государством-террористом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, террористы, полк Азов, Верховный суд РФ, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (141569)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (113793)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (95831)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (93730)
5
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (86954)
6
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (74858)
7
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (64420)
8
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (49472)
 
 
 
 