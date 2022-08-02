"Верховный суд РФ" – даже звучит дико". В ОП отреагировали на объявление "Азова" "террористической организацией" в России

Подоляк: Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом Фото: president.gov.ua

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Telegram 2 августа, комментируя решение Верховного суда России о признании "террористической организацией" полка "Азов".

"Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом. А светочам "российского права" раскрою тайну: ни одного добровольческого батальона "Азов" не существует в природе с 2014 года. "Азов" – это отдельный отряд специального назначения, который входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Часть наших Вооруженных сил, которая совершенно четко выполняла приказы, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищала территорию своей страны. Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии вполне законны", – написал Подоляк.

Полк "Азов", который в том числе защищал Мариуполь, действовал исключительно в рамках юридически мотивированных компетенций, подчеркнул советник.

"Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому решение является правовым нонсенсом. Более того, решения российских судов, безусловно, не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле", – продолжил Подоляк.

Он заявил, что Россия должна быть признана государством-террористом. Москва незаконно использует внутреннюю юрисдикцию для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных, подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк подытожил: "Первое: российская юрисдикция не распространяется на территорию Украины и действия украинских граждан по защите территориальной целостности государства. Второе: какие-либо решения российских судов относительно войны в Украине и на территории Украины нелегитимны с точки зрения международного права. Третье: Украина строго соблюдает международные декларации и конвенции в отношении прав военнопленных и жестко требует от России также соблюдать юридические нормы и правила и не вбрасывать в публичное пространство явно неправовые решения. Четвертое: Россия в любом случае будет нести прямую юридическую ответственность за издевательство над военнопленными, в частности, через провокацию недействительными и фейковыми "судебными решениями". Даже если эти решения нужны РФ чисто для внутреннего пропагандистского использования…"