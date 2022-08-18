Украина не получала официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке – омбудсмен

Лубинец сказал, что постоянно призывает Красный Крест публично сообщать о том, что РФ не пускает украинскую сторону к военнопленным Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Об этом он рассказал Общественному.

По словам Лубинца, он просил о возможности или самостоятельно, или с Международным комитетом Красного креста, или с ООН в присутствии Москальковой посмотреть, что произошло в бараках. Также он запрашивал посещение военнопленных и начало процедуры возвращения тел погибших военнопленных.

Пока Лубинец не получил ответа.

Также он сообщил, что Украина не получала официальных списков погибших в Оленовке. По словам уполномоченного, он общается с представителями Красного Креста постоянно.

"Я постоянно поднимаю вопрос о том, если российская сторона не дает вам посещать наших военнопленных, публично в своих отчетах это показывайте. В настоящее время мы видим результаты, когда вас не допускают, но публично они молчат", – добавил Лубинец.

Украинская сторона хочет, чтобы МККК продолжал работу, и по-прежнему хочет попасть на территорию бывшей колонии в Оленовке, отметил он.

"Потому что мы все равно из 100 вопросов, к примеру, на 10 ответ получаем. Если нам некому будет их задавать, наверняка мы не сделаем лучше, – добавил омбудсмен. – Отдельная мониторинговая группа по Оленовке создана. И сейчас они обратились к российской стороне с тем, чтобы им предоставили доступ. Не знаю, какой ответ. Сегодня [18 августа] у меня будет возможность задать им такой вопрос".

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