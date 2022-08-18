Украина не получала официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке – омбудсмен

Об этом он рассказал Общественному.
По словам Лубинца, он просил о возможности или самостоятельно, или с Международным комитетом Красного креста, или с ООН в присутствии Москальковой посмотреть, что произошло в бараках. Также он запрашивал посещение военнопленных и начало процедуры возвращения тел погибших военнопленных.
Пока Лубинец не получил ответа.
Также он сообщил, что Украина не получала официальных списков погибших в Оленовке. По словам уполномоченного, он общается с представителями Красного Креста постоянно.
"Я постоянно поднимаю вопрос о том, если российская сторона не дает вам посещать наших военнопленных, публично в своих отчетах это показывайте. В настоящее время мы видим результаты, когда вас не допускают, но публично они молчат", – добавил Лубинец.
Украинская сторона хочет, чтобы МККК продолжал работу, и по-прежнему хочет попасть на территорию бывшей колонии в Оленовке, отметил он.
"Потому что мы все равно из 100 вопросов, к примеру, на 10 ответ получаем. Если нам некому будет их задавать, наверняка мы не сделаем лучше, – добавил омбудсмен. – Отдельная мониторинговая группа по Оленовке создана. И сейчас они обратились к российской стороне с тем, чтобы им предоставили доступ. Не знаю, какой ответ. Сегодня [18 августа] у меня будет возможность задать им такой вопрос".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.