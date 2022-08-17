Андрющенко: Оккупанты хотят устроить "судилище" – готовится показной трибунал над "азовцами"

Журналистка поинтересовалась, что ему известно о ходе подготовки так называемого трибунала.

"На День Независимости Украины хотят. Посмотрим. "Судилище" возможно вполне. Это будет в их духе – мы видим уровень цинизма там. Готовятся к псевдотрибуналу. Когда он будет? Думаю, даже они не знают. Дата будет оглашена впритык. Я не удивлюсь, если он [трибунал] будет не там, где они сейчас показывают. Потому что они прекрасно понимают, что в городе есть какое-то сопротивление, что азовцы не простят и что-то придумают, что Украина не простит. Миллион вариантов может быть, особенно с дальнобойным оружием. Поэтому подробности мы узнаем буквально на следующий день после принятого решения. Но это гипотеза", – подчеркнул Андрющенко.

Он выразил полную уверенность в том, что Украина вернет и Мариуполь, и его защитников.

"У меня по этому поводу нет сомнений – ни в возврате Мариуполя, ни в возврате Крыма. Есть в моем понимании (возможно, ситуация изменится) на сейчас есть два варианта развития событий – либо мы ужимаемся к Карпатам и становимся оккупированной страной, либо мы все возвращаем. Между этими двумя вариантами я не вижу точки, на которой готовы говорить мы или на которой готовы говорить русские. Я охотно верю, что, возможно, какие-то политики захотят перевести это в состояние замороженного конфликта, но, учитывая количество задействованных людей и жертв, я не понимаю, как это сейчас возможно", – сказал Андрющенко.

Он убежден, что оставить город россиянам невозможно.

"Условно говоря, я должен выйти к мариупольцам и сказать: "Знаете, друзья, город будет не наш, надо о нем подзабыть". А к женам азовцев прийти и сказать: "Девчонки, сорри, Мариуполь наш не будет, хлопцев не возвращаем". Ну как? Тут полмиллиона людей потеряли дом, потеряли жизнь. И сказать – "город не будет наш"? Я не сомневаюсь, что он будет наш. Просто без вариантов", – отметил собеседник.

По словам Андрющенко, теракт в Оленовке, во время которого оккупанты убили защитников Мариуполя, задел его лично.

"Хочется верить. После Оленовки сложно. Но я верю, что мы и защитников Мариуполя вернем, и Мариуполь вернем. Мы вернем всех военнопленных. Возможно, это будет долго. Единственное, что нас всех успокаивало, что ребята в плену, они побоятся устраивать пытки, потому что Красный Крест, ООН, большое внимание к защитникам "Азовстали". А тут Оленовка. Знаете, после этого сложно что-то комментировать. Оленовка – личный вопрос для каждого. Там много людей, которых мы знали. Я знал лично. Ты держишься-держишься, а тут такой взрыв. Руки опускаются. Знаете... Думаю, знаете. Этого хочется всем мужчинам в Украине: бросить все, чем занимаешься, и идти туда и заниматься только одним без оглядки", – поделился Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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