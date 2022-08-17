ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андрющенко: Оккупанты хотят устроить "судилище" – готовится показной трибунал над "азовцами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Андрющенко: Мы вернем всех военнопленных. Возможно, это будет долго
Андрющенко: Мы вернем всех военнопленных. Возможно, это будет долго
Фото: Орест / Twitter

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты ведут подготовку для организации показательного процесса над защитниками города. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Журналистка поинтересовалась, что ему известно о ходе подготовки так называемого трибунала.

"На День Независимости Украины хотят. Посмотрим. "Судилище" возможно вполне. Это будет в их духе – мы видим уровень цинизма там. Готовятся к псевдотрибуналу. Когда он будет? Думаю, даже они не знают. Дата будет оглашена впритык. Я не удивлюсь, если он [трибунал] будет не там, где они сейчас показывают. Потому что они прекрасно понимают, что в городе есть какое-то сопротивление, что азовцы не простят и что-то придумают, что Украина не простит. Миллион вариантов может быть, особенно с дальнобойным оружием. Поэтому подробности мы узнаем буквально на следующий день после принятого решения. Но это гипотеза", – подчеркнул Андрющенко.

Он выразил полную уверенность в том, что Украина вернет и Мариуполь, и его защитников.

"У меня по этому поводу нет сомнений – ни в возврате Мариуполя, ни в возврате Крыма. Есть в моем понимании (возможно, ситуация изменится) на сейчас есть два варианта развития событий – либо мы ужимаемся к Карпатам и становимся оккупированной страной, либо мы все возвращаем. Между этими двумя вариантами я не вижу точки, на которой готовы говорить мы или на которой готовы говорить русские. Я охотно верю, что, возможно, какие-то политики захотят перевести это в состояние замороженного конфликта, но, учитывая количество задействованных людей и жертв, я не понимаю, как это сейчас возможно", – сказал Андрющенко.

Он убежден, что оставить город россиянам невозможно.

"Условно говоря, я должен выйти к мариупольцам и сказать: "Знаете, друзья, город будет не наш, надо о нем подзабыть". А к женам азовцев прийти и сказать: "Девчонки, сорри, Мариуполь наш не будет, хлопцев не возвращаем". Ну как? Тут полмиллиона людей потеряли дом, потеряли жизнь. И сказать – "город не будет наш"? Я не сомневаюсь, что он будет наш. Просто без вариантов", – отметил собеседник.

По словам Андрющенко, теракт в Оленовке, во время которого оккупанты убили защитников Мариуполя, задел его лично.

"Хочется верить. После Оленовки сложно. Но я верю, что мы и защитников Мариуполя вернем, и Мариуполь вернем. Мы вернем всех военнопленных. Возможно, это будет долго. Единственное, что нас всех успокаивало, что ребята в плену, они побоятся устраивать пытки, потому что Красный Крест, ООН, большое внимание к защитникам "Азовстали". А тут Оленовка. Знаете, после этого сложно что-то комментировать. Оленовка – личный вопрос для каждого. Там много людей, которых мы знали. Я знал лично. Ты держишься-держишься, а тут такой взрыв. Руки опускаются. Знаете... Думаю, знаете. Этого хочется всем мужчинам в Украине: бросить все, чем занимаешься, и идти туда и заниматься только одним без оглядки", – поделился Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.

Сейчас в плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. По его данным, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.

В Офисе президента Украины призвали Международный Комитет Красного Креста отреагировать на действия российских оккупантов по отношению к оказавшимся в их плену украинским военным.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, Красный Крест, Оленовка, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Петр Андрющенко, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (294851)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (91435)
3
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (47071)
4
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (44625)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (38923)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35332)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (30186)
8
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (28803)
 
 
 
 