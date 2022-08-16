Андрющенко: Мариуполь 86 дней держал оборону. Если бы не авиация РФ, город держался бы до сих пор

Андрющенко: Мариуполь держал оборону дольше, чем в этих условиях было возможно Фото: Андрющенко Time / Telegram

"Если считать с обороной "Азовстали", Мариуполь держался 86 дней. Долго. Если быть реалистами, то город держал оборону гораздо дольше, чем в этих условиях было возможно. Потому что долго держали на подступах, не давая входить в город. Если бы не самолеты, думаю, город держался бы до сих пор. Город бы стоял", – сказал Андрющенко.

Он отметил, что применение авиации и массированные обстрелы города, в результате которых были разрушены жилой фонд и инфраструктурные объекты, в конечном счете привели к тому, что российские войска смогли захватить город.

"Самолеты кардинально изменили все. Когда они раз, второй... и поняли, что они практически безнаказанно летают, тогда кольцо начало быстро сжиматься. Тяжело", – отметил советник мэра Мариуполя.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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