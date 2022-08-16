Советник мэра Мариуполя Андрющенко: Уровень предательства и шпионской сети в Мариуполе просто ужасный

Журналистка попросила Андрющенко поделиться своими мыслями, почему российским войскам удалось так быстро выйти из Крыма и захватить Мариуполь.

"Давайте это оставим СБУ, военным, учитывая работу на информационном фронте войны. Конечно, хочется порассуждать, но лучше этого не делать", – подчеркнул собеседник.

В то же время он считает, что одной из причин могло быть предательство.

"Почему так? Уровень предательства, уровень шпионской сети, которая сидела в Мариуполе и обеспечила гораздо более быстрое его приведение в такое состояние тяжелое, просто ужасный. Наверное самый показательный случай. Когда стало понятно, что город закрылся, и мы поняли, что нужно готовиться к реальной блокаде, мы договорились с METRO и местными предпринимателями, что мы забираем остатки продуктов, завозим их на коммунальный склад в условно безопасное место. Там никогда прилетов не было, и это достаточно далеко от места обстрелов. И буквально закрывается склад и туда прилетает. Относительно узкий круг людей знал об этом", – рассказал Андрющенко.

По его словам, также точечными ударами оккупанты уничтожали городскую инфраструктуру.

"Они точно знали, куда били. Они не хаотично накрывали город, а отработали перекрытие водоснабжения, электроснабжения – абсолютно точечные удары. Плюс были ситуации, когда нам звонили партнеры: "У нас склад, вскрывайте, забирайте все – воду, еду, только заберите для людей". Первая поездка к складу, на вторую – начинаются точечные обстрелы, чтобы к нему не подойти. И, собственно, первая раздача гуманитарки русскими – это результат вскрытия всех складов, к которым они нас не подпустили. Поэтому, я думаю, и с Крымом, и почему так быстро прошли – первую причину стоит искать в предательстве, скажем прямо. Потому что уровень огромный", – подчеркнул Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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