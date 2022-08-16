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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Советник мэра Мариуполя Андрющенко: Уровень предательства и шпионской сети в Мариуполе просто ужасный

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Андрющенко: Первую причину стоит искать в предательстве
Андрющенко: Первую причину стоит искать в предательстве
Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

Россияне не обстреливали Мариуполь хаотично, а точно знали, куда бить, чтобы уничтожить запасы еды, разрушить системы водо- и электроснабжения. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Журналистка попросила Андрющенко поделиться своими мыслями, почему российским войскам удалось так быстро выйти из Крыма и захватить Мариуполь.

"Давайте это оставим СБУ, военным, учитывая работу на информационном фронте войны. Конечно, хочется порассуждать, но лучше этого не делать", – подчеркнул собеседник.

В то же время он считает, что одной из причин могло быть предательство.

"Почему так? Уровень предательства, уровень шпионской сети, которая сидела в Мариуполе и обеспечила гораздо более быстрое его приведение в такое состояние тяжелое, просто ужасный. Наверное самый показательный случай. Когда стало понятно, что город закрылся, и мы поняли, что нужно готовиться к реальной блокаде, мы договорились с METRO и местными предпринимателями, что мы забираем остатки продуктов, завозим их на коммунальный склад в условно безопасное место. Там никогда прилетов не было, и это достаточно далеко от места обстрелов. И буквально закрывается склад и туда прилетает. Относительно узкий круг людей знал об этом", – рассказал Андрющенко.

По его словам, также точечными ударами оккупанты уничтожали городскую инфраструктуру.

"Они точно знали, куда били. Они не хаотично накрывали город, а отработали перекрытие водоснабжения, электроснабжения – абсолютно точечные удары. Плюс были ситуации, когда нам звонили партнеры: "У нас склад, вскрывайте, забирайте все – воду, еду, только заберите для людей". Первая поездка к складу, на вторую – начинаются точечные обстрелы, чтобы к нему не подойти. И, собственно, первая раздача гуманитарки русскими – это результат вскрытия всех складов, к которым они нас не подпустили. Поэтому, я думаю, и с Крымом, и почему так быстро прошли – первую причину стоит искать в предательстве, скажем прямо. Потому что уровень огромный", – подчеркнул Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. По разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, Мариуполь, предательство, Алеся Бацман, блокада, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, интервью, инфраструктура, войска, Петр Андрющенко, россияне
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