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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больницах Мариуполя умирают пациенты из-за нехватки лекарств – советник мэра

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В больницах Мариуполя пациентов кладут в коридорах
В больницах Мариуполя пациентов кладут в коридорах
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В больницах оккупированного Мариуполя Донецкой области из-за нехватки лекарств и медиков умирает фактически каждый четвертый пациент. Об этом 5 августа в Telegram сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фактически в больницах умирает каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, их цинично предлагают "купить" в аптеках, которые частично принадлежат приближенным к [главарю боевиков Денису] Пушилину фирмам", – написал он.

Советник мэра отметил, что простых людей размещают по коридорам, освобождая "нормальные" условия для раненых российских военных. Персонала не хватает, поэтому больные "остаются в одиночестве".

"Оттуда и сверхвысокая смертность. Инсулинозависимые в самом худшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице", – сообщил Андрющенко.

Привезенный врач "раздает" инсулин в шприцах, поэтому "везет не всем", отметил советник мэра. По его словам, ситуацию совместимости, подбора инсулина никто не контролирует.

"Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной", – резюмировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало до 500 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: Мариуполь, лекарства, боевики, российская агрессия, война России против Украины, больницы, Петр Андрющенко
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