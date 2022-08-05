В больницах Мариуполя умирают пациенты из-за нехватки лекарств – советник мэра

"Фактически в больницах умирает каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, их цинично предлагают "купить" в аптеках, которые частично принадлежат приближенным к [главарю боевиков Денису] Пушилину фирмам", – написал он.

Советник мэра отметил, что простых людей размещают по коридорам, освобождая "нормальные" условия для раненых российских военных. Персонала не хватает, поэтому больные "остаются в одиночестве".

"Оттуда и сверхвысокая смертность. Инсулинозависимые в самом худшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице", – сообщил Андрющенко.

Привезенный врач "раздает" инсулин в шприцах, поэтому "везет не всем", отметил советник мэра. По его словам, ситуацию совместимости, подбора инсулина никто не контролирует.

"Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной", – резюмировал Андрющенко.