Мариуполь будет освобожден в декабре-январе – мэр Бойченко

Речь об этом зашла при обсуждении восстановления города.
"В ближайшее время, за полгода, не дожидаясь деоккупации, мы подсчитаем вред, нанесенный РФ, также мы смотрим, что нужно для восстановления. Потом, когда наши ребята, а это будет в декабре-январе, деблокируют и освободят Мариуполь, мы отправляемся в город непосредственно и с экспертами дадим оценку разрушениям и будем пошагово восстанавливать", – сказал Бойченко.
По словам мэра, половину города планируется отстроить за 10 лет, на это будет потрачено порядка €10 млрд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживали до 500 тыс. человек.
Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционируют четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию, подконтрольную правительству Украины.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.