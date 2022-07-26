Мариуполь будет освобожден в декабре-январе – мэр Бойченко

Речь об этом зашла при обсуждении восстановления города.

"В ближайшее время, за полгода, не дожидаясь деоккупации, мы подсчитаем вред, нанесенный РФ, также мы смотрим, что нужно для восстановления. Потом, когда наши ребята, а это будет в декабре-январе, деблокируют и освободят Мариуполь, мы отправляемся в город непосредственно и с экспертами дадим оценку разрушениям и будем пошагово восстанавливать", – сказал Бойченко.

По словам мэра, половину города планируется отстроить за 10 лет, на это будет потрачено порядка €10 млрд.

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