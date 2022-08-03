2 августа в результате российских обстрелов погибли четыре мирных жителя Донецкой области – глава ОВА

Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Все погибшие проживали в Красногоровке. Еще семь человек в области получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал глава ОВА.

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