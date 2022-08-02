Зеленский: В Песках, Авдеевке, на других направлениях на Донбассе – ад

Зеленский: Каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции на Донбассе, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов Фото: president.gov.ua

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами. И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов", – сказал президент.

Зеленский заявил, что каждый день украинские дипломаты и все другие представители государства "делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном счете поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, бывает, сомневается в поставках".

Вместе с тем, глава государства поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за военную помощь, оказанную Украине.

"Слово "HIMARS" (американские реактивные системы залпового огня, которые США поставляют Украине. – "ГОРДОН") стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам", – подчеркнул он.

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