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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В Песках, Авдеевке, на других направлениях на Донбассе – ад

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Зеленский: Каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции на Донбассе, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов
Зеленский: Каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции на Донбассе, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов
Фото: president.gov.ua

Преимущество армии российских оккупантов в живой силе и артиллерии чувствуется в боях, особенно на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 2 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами. И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов", – сказал президент.

Зеленский заявил, что каждый день украинские дипломаты и все другие представители государства "делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном счете поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, бывает, сомневается в поставках".

Вместе с тем, глава государства поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за военную помощь, оказанную Украине.

"Слово "HIMARS" (американские реактивные системы залпового огня, которые США поставляют Украине. – "ГОРДОН") стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

2 августа Генштаб заявил, что оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, но успеха не имели и отошли. Также частичного успеха некоторые подразделения российских захватчиков добились на направлениях Возрождение – Кодема и Донецк – Пески.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, оружие, Донецкая область, Донбасс, военная помощь, Авдеевка, Пески, Владимир Зеленский, война России против Украины, HIMARS
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