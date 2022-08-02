ВСУ отбили несколько штурмов врага на востоке и юге страны, продолжаются бои под Бахмутом – Генштаб ВСУ

На бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Травневое и Зайцево, а также наносил авиаудары.

"Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия", – сказано в сводке.

На авдеевском направлении были зафиксированы обстрелы возле Авдеевки, Нетайлово и Нью-Йорка. Оккупанты задействовали авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Агрессор проводил штурм в районе Авдеевки, но успеха не имел и отошел. Продолжаются бои вблизи Песок.

На краматорском направлении агрессор вел обстрелы из танков и артиллерии, нанес авиаудары возле Серебрянки. Также противник вел штурм недалеко от Ивано-Дарьевки, но успеха не имел и отошел.

На харьковском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности Харькова и Чугуева, нанес авиаудар возле Верхнего Салтова.

"Враг выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел", – отметили в Генштабе.

На славянском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы, а также авиационный удар возле Дибровного.

На новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Марьинка, Константиновка и другие, а также попытались выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Ее обнаружили и обезвредили путем нанесения огневого поражения.

На южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Враг систематически обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

Агрессор вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, но успеха не имел, отошел.

На волынском и полесском направлениях состав и положение подразделений ВС Беларуси остаются без изменений. Остается угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На северском направлении оккупанты обстреляли район села Михальчина Слобода Черниговской области. Противник периодически проводит воздушную разведку позиций сил обороны Украины в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеская корабельная группировка сосредотачивает усилия на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.

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