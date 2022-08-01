Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на улице, АЗС и блокпостах

Зеленский напомнил, что раздача повесток регулируется законами о военной службе и мобилизации Фото: president.gov.ua

"Как президент Украины и гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина отмечаю, что согласно ст. 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины", – напомнил глава государства.

Зеленский заметил, что призыв резервистов и военнообязанных на службу проводится в порядке, который определен законами о военной службе и мобилизации. А выдача повесток регулируется актами Кабинета Министров, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", – подчеркнул Зеленский.

Петиция была опубликована 29 июня на сайте электронных петиций и набрала более 25 тыс. подписей, ее автор – Игорь Нерозя.

Автор требовал призывать в первую очередь мотивированных людей, запретить выдачу повесток на улице, блокпостах и в других местах, кроме военкоматов, или сделать публичной информацию о ходе мобилизации, которая сейчас засекречена.

Последнее, по мнению автора петиции, нужно для того, "чтобы люди, не подходящие под текущую волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу".