ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на улице, АЗС и блокпостах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский напомнил, что раздача повесток регулируется законами о военной службе и мобилизации
Зеленский напомнил, что раздача повесток регулируется законами о военной службе и мобилизации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины 1 августа ответил на петицию с требованием раздавать повестки военнообязанным только в военкоматах, размещенную на сайте Офиса президента.

"Как президент Украины и гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина отмечаю, что согласно ст. 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины", – напомнил глава государства.

Зеленский заметил, что призыв резервистов и военнообязанных на службу проводится в порядке, который определен законами о военной службе и мобилизации. А выдача повесток регулируется актами Кабинета Министров, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", – подчеркнул Зеленский.

Петиция была опубликована 29 июня на сайте электронных петиций и набрала более 25 тыс. подписей, ее автор – Игорь Нерозя.

Автор требовал призывать в первую очередь мотивированных людей, запретить выдачу повесток на улице, блокпостах и в других местах, кроме военкоматов, или сделать публичной информацию о ходе мобилизации, которая сейчас засекречена.

Последнее, по мнению автора петиции, нужно для того, "чтобы люди, не подходящие под текущую волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу".

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.

Глава МВД Денис Монастырский пояснял, что полиция раздает повестки "исключительно по просьбе ВСУ".

4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, петиция, призыв, военкомат, оборона, запрет, военное положение, вторжение, блокпост, законодательство, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, войска, Кабмин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (71351)
2
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (67740)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (55120)
4
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (52733)
5
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48820)
6
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (25855) G
7
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (23040)
8
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (22132)
 
 
 
 