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ОБЩЕСТВО

Петиция к Зеленскому с призывом запретить 1хbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xBet Delo.ua писало в июне
О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xBet Delo.ua писало в июне
Фото: rbc.ru

Украинцы за семь дней собрали необходимых 25 тысяч голосов под петицией о запрете на работу в Украине оператора азартных игр 1xbet и аннулировании его лицензии на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино в Украине. Петиция опубликована на сайте президента Украины, и так как она набрала нужное количество голосов, Владимир Зеленский должен отреагировать на поставленные в документе вопросы.

Петиция была подана 8 июля, на 18 июля ее подписали 25 тысяч 713 человек.  Авторы петиции напомнили президенту его слова о том, что ”российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам”. 

При этом, как говорится в петиции, Украина сама руками Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей дает возможность гражданам страны-агрессора зарабатывать деньги на украинцах, выдав 30 марта 2022 года, на 36 день полномасштабной войны России против Украины, лицензию на проведение в Украине букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российскому, как утверждают авторы, оператору 1хbet.

”Мы, граждане Украины, считаем, что предоставлением лицензии ООО ”Твоя беттинговая компания” на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам РФ товарным знаком 1xbet Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей поступила вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, что, по нашему убеждению недопустимо во время открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины”, – говорится в петиции. 

Контекст:

О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО ”Твоя беттинговая компания”. Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России. 

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли ее связей с Российской Федерацией. 

В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО ”Твоя беттинговая компания”.

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой Консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xBet аннулирована не была.

11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

Теги: Россия, бизнес, петиция, лотерея, лицензия, азартные игры, букмекеры
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