Петиция к Зеленскому с призывом запретить 1хbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю

Петиция была подана 8 июля, на 18 июля ее подписали 25 тысяч 713 человек. Авторы петиции напомнили президенту его слова о том, что ”российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам”.

При этом, как говорится в петиции, Украина сама руками Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей дает возможность гражданам страны-агрессора зарабатывать деньги на украинцах, выдав 30 марта 2022 года, на 36 день полномасштабной войны России против Украины, лицензию на проведение в Украине букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российскому, как утверждают авторы, оператору 1хbet.

”Мы, граждане Украины, считаем, что предоставлением лицензии ООО ”Твоя беттинговая компания” на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам РФ товарным знаком 1xbet Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей поступила вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, что, по нашему убеждению недопустимо во время открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины”, – говорится в петиции.