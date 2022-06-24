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В украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей заявили, что не увидели связи 1xbet с Россией

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Delo.ua пишет, что торговая марка 1xbet была зарегистрирована в Украине в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited
Delo.ua пишет, что торговая марка 1xbet была зарегистрирована в Украине в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited
Фото: 1хBet / Twitter

Члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заявили, что в документах ООО "Твоя беттинговая компания", которая подала заявку на лицензию под брендом 1xbet, не нашли ее связей с Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на ответы чиновников пишет 24 июня издание Delo.ua.

"Как известно, в украинском информационном поле разгорелся скандал вокруг выдачи Украиной лицензии на букмекерскую деятельность российскому оператору азартных игр 1xbet. КРАИЛ выдала лицензию ООО "Твоя беттинговая компания" 30 марта 2022 года, уже в разгаре полномасштабной войны России против Украины, на что украинские СМИ сразу же обратили внимание", – отмечают авторы статьи.

Издание InformNapalm в опубликованном 20 июня расследовании утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

ООО "Твоя беттинговая компания", как выяснили авторы, была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России. 

"У КРАИЛ не было никаких подтверждений, что это – российская компания", – цитирует Delo.ua комментарий члена комиссии Геннадия Новикова. 

"На замечание, что в заявке был указан бренд 1xbet, принадлежащий россиянам, Новиков ответил: "По документам это не видно", добавив, что комиссия проводила свою проверку, по результатам которой подтвердила, что "по документам бренд не российский", – пишет издание.

Исполняющая обязанности главы КРАИЛ Елена Водолажко также сказал журналистам, что компания – точно резидент Украины, а бренд точно не принадлежит россиянам.

"Этот бренд не принадлежит россиянам, согласно той информации, которую мы проверяли. Все торговые марки, бренды, зарегистрированы в реестре, где можно посмотреть, на кого торговая марка зарегистрирована. Точно не на российскую компанию и не на тех граждан, которых упоминают в последних публикациях", – сказала она.

Со ссылкой на данные украинских реестров Delo.ua пишет, что торговая марка 1xbet была зарегистрирована в Украине в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited.

"По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Однако этого КРАИЛ при проведении своей проверки не увидело. Как отмечает издание InformNapalm, 1xbet имеет разрозненную многоуровневую систему офшорных предприятий, переплетенную между собой людьми, услугами и контрактами. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1xbet мог вести как легальную так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран", – сказано в статье.

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известной как представитель группировки "Лужниковские". Также расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн.

"На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

Теги: Россия, Кипр, лицензия, азартные игры, офшор, InformNapalm, букмекеры, Борис Баум
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