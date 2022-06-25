Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей заявил, что лицензию 1xbet аннулируют, если будет доказано, что это компания из РФ

Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – украинская компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet Фото: 1хBet / Twitter

Он отметил, что история с букмекером действительно ”немного с некрасивым душком”. По словам главы комиссии, СБУ уже изъяла необходимые документы компании и проверяет ее связи с Россией.

”Документы зашли согласно действующему законодательству, были рассмотрены, и было принято решение. В то время не было ни одного подтверждающего [связи с РФ] документа. Название другое, учредители другие, имеющегося следа, что это российская компания, не было. На время принятия решения комиссия не имеет права делать какую-либо углубленную проверку документов. Есть список, с ним все ок, все хорошо, мы должны выдавать лицензию. Мы вынуждены были в рамках закона принять это решение”, – рассказал Рудый.

Глава комиссии добавил, что обращение в правоохранительные органы было сделано, и если будет обнаружено, что предоставленные документы были недостоверными, то это нарушение закона.

”А относительно того, российская это компания или нет, мы все материалы передали в СБУ, и это исключительно компетенция правоохранительных органов… Сейчас если СБУ или другие правоохранительные органы установят, что это российская компания, лицензия будет аннулирована, вот и все. Правоохранительные органы уже работают”, – объяснил он.

Рудый подчеркнул, что понимает возмущение общественности, но заверил, что КРАИЛ никак не обогащается на этой истории.

"Это нелогично", – ответил глава комиссии, добавив, что за исключением позорной истории с господином Гетьманом (член КРАИЛ Евгений Гетьман, задержанный в августе 2021 года при получении взятки в $90 тыс., – Delo.ua), комиссия ни разу себя никоим образом не дискредитировала", – описывает издание разговор с главой комиссии.