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Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей заявил, что лицензию 1xbet аннулируют, если будет доказано, что это компания из РФ

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Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине онлайн-казино и букмекерскую деятельность украинская компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet
Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – украинская компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet
Фото: 1хBet / Twitter

Если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО ”Твоя беттинговая компания” для букмекерской деятельности и работы онлайн-казино в Украине под брендом 1xbet. Об этом в комментарии Delo.ua заявил глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый.

Он отметил, что история с букмекером действительно ”немного с некрасивым душком”. По словам главы комиссии, СБУ уже изъяла необходимые документы компании и проверяет ее связи с Россией. 

”Документы зашли согласно действующему законодательству, были рассмотрены, и было принято решение. В то время не было ни одного подтверждающего [связи с РФ] документа. Название другое, учредители другие, имеющегося следа, что это российская компания, не было. На время принятия решения комиссия не имеет права делать какую-либо углубленную проверку документов. Есть список, с ним все ок, все хорошо, мы должны выдавать лицензию. Мы вынуждены были в рамках закона принять это решение”, – рассказал Рудый.

Глава комиссии добавил, что обращение в правоохранительные органы было сделано, и если будет обнаружено, что предоставленные документы были недостоверными, то это нарушение закона.

”А относительно того, российская это компания или нет, мы все материалы передали в СБУ, и это исключительно компетенция правоохранительных органов… Сейчас если СБУ или другие правоохранительные органы установят, что это российская компания, лицензия будет аннулирована, вот и все. Правоохранительные органы уже работают”, – объяснил он.

Рудый подчеркнул, что понимает возмущение общественности, но заверил, что КРАИЛ никак не обогащается на этой истории. 

"Это нелогично", – ответил глава комиссии, добавив, что за исключением позорной истории с господином Гетьманом (член КРАИЛ Евгений Гетьман, задержанный в августе 2021 года при получении взятки в $90 тыс., – Delo.ua), комиссия ни разу себя никоим образом не дискредитировала", – описывает издание разговор с главой комиссии. 

Контекст:

ООО "Твоя беттинговая компания", как выяснили авторы, была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России. 

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли ее связей с Российской Федерацией. 

Теги: Россия, СБУ, Украина, азартные игры, уголовное производство, букмекеры, нарушение, Борис Баум, Иван Рудый
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