БЭБ проверяет данные компаний в сфере азартных игр с руководителями или бенефициарами из РФ

"В первую очередь это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане из страны-агрессора или аффилированные с ними, – отмечают в БЭБ со ссылкой на слова руководителя ведомства в эфире единого телемарафона. – В целях проверки достоверности данных, представленных компаниями, получившими лицензию на осуществление такой деятельности, БЭБ направлен в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (далее – КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. В то же время должностные лица КРАИЛ сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим постановлением КМУ".

Сейчас БЭБ планирует получить копии лицензионных дел в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

"После анализа материалов лицензионного дела компаний в случае установления фактов представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий БЭБ будет инициирован вопрос о лишении их лицензий. Напомним, незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ст. 203-2 УКУ) относится к подследственности БЭБ", – подчеркнули в бюро.