БЭБ проверяет данные компаний в сфере азартных игр с руководителями или бенефициарами из РФ

"В первую очередь это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане из страны-агрессора или аффилированные с ними, – отмечают в БЭБ со ссылкой на слова руководителя ведомства в эфире единого телемарафона. – В целях проверки достоверности данных, представленных компаниями, получившими лицензию на осуществление такой деятельности, БЭБ направлен в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (далее – КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. В то же время должностные лица КРАИЛ сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим постановлением КМУ".
Сейчас БЭБ планирует получить копии лицензионных дел в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.
"После анализа материалов лицензионного дела компаний в случае установления фактов представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий БЭБ будет инициирован вопрос о лишении их лицензий. Напомним, незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ст. 203-2 УКУ) относится к подследственности БЭБ", – подчеркнули в бюро.
О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbetDelo.ua писало в июне. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО ”Твоя беттинговая компания”. Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.
По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.
Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".
InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известной как представитель группировки "Лужниковские". Также расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.
24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли ее связей с Российской Федерацией.
В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО ”Твоя беттинговая компания”.