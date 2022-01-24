Зависимыми от азартных игр могут стать полмиллиона украинцев – Opendatabot

Аналитики напомнили, что в июле 2020 года Верховная Рада Украины поддержала легализацию азартных игр, при этом одним из мотивов легализации игорного бизнеса называлось усовершенствование борьбы с игровой зависимостью – лудоманией.

"Это психологическое расстройство приводит к ухудшению материального состояния человека, потере социальных и профессиональных навыков", – объяснили эксперты.

В связи с опасностью проявления игровой зависимости в Украине был создан реестр "Лудоман". По данным Opendatabot, на ноябрь 2021 года в списке находилось 108 человек.

Сейчас в Украине нет качественной статистики, которая могла бы осветить возможные масштабы игромании в стране. По оценкам Европейской ассоциации азартных игр и ставок, до 1% населения Евросоюза склонны стать патологическими игроками, а до 4% – получить расстройства, связанные с игроманией.

В Opendatabot отметили, что в Грузии увлечение азартными играми привело к возникновению социального кризиса. Основатель грузинского Центра исследования азартных игр и профилактики лудомании Гуго Беселиа сообщал, что в настоящее время около 400 тыс. жителей Грузии являются игроманами (10% населения).

"Если Украина пойдет по грузинскому сценарию, то уже в ближайшие годы около полумиллиона граждан могут стать игроманами", – считают эксперты.