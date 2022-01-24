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Зависимыми от азартных игр могут стать полмиллиона украинцев – Opendatabot

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Верховная Рада Украины поддержала легализацию азартных игр в июле 2020 года
Верховная Рада Украины поддержала легализацию азартных игр в июле 2020 года
Фото: depositphotos.com

Около полумиллиона граждан Украины находятся под угрозой зависимости от азартных игр, при этом реестр "Лудоман", содержащий данные о гражданах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх, не ограничивает доступ к онлайн-казино. Об этом 24 января сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Аналитики напомнили, что в июле 2020 года Верховная Рада Украины поддержала легализацию азартных игр, при этом одним из мотивов легализации игорного бизнеса называлось усовершенствование борьбы с игровой зависимостью – лудоманией.

"Это психологическое расстройство приводит к ухудшению материального состояния человека, потере социальных и профессиональных навыков", – объяснили эксперты.

В связи с опасностью проявления игровой зависимости в Украине был создан реестр "Лудоман". По данным Opendatabot, на ноябрь 2021 года в списке находилось 108 человек.

Сейчас в Украине нет качественной статистики, которая могла бы осветить возможные масштабы игромании в стране. По оценкам Европейской ассоциации азартных игр и ставок, до 1% населения Евросоюза склонны стать патологическими игроками, а до 4% – получить расстройства, связанные с игроманией.

В Opendatabot отметили, что в Грузии увлечение азартными играми привело к возникновению социального кризиса. Основатель грузинского Центра исследования азартных игр и профилактики лудомании Гуго Беселиа сообщал, что в настоящее время около 400 тыс. жителей Грузии являются игроманами (10% населения).

"Если Украина пойдет по грузинскому сценарию, то уже в ближайшие годы около полумиллиона граждан могут стать игроманами", – считают эксперты.

Контекст:

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, игровые автоматы можно установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот". За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании "Фьорст элемент", "Геймдев" и "Париматч". Отдельно компания "Париматч" заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

В марте 2021 года Кабмин утвердил лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

Теги: игорный бизнес, азартные игры, казино, деньги, игромания, зависимость
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