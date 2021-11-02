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Украинский игорный рынок не стал полностью легальным из-за лоббизма – СМИ

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На рынке азартных игр Украины вместо детенизации созданы идеальные условия для "тени", пишет ZN.UA
На рынке азартных игр Украины вместо детенизации созданы идеальные условия для "тени", пишет ZN.UA 
Фото: depositphotos.com

В Украине сферу азартных игр сначала нужно было подготовить к легальной работе, обеспечив контроль с помощью системы онлайн-мониторинга, но это не устраивает ключевых игроков рынка, пишет в статье "Дикий гемблинг" издание ZN.UA.

Редактор отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева отмечает, что система онлайн-мониторинга дала бы государству возможность отслеживать работу операторов азартных игр в режиме реального времени и, таким образом, предотвратить уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

"Неважно, что специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии предлагают уже готовые качественные продукты, используемые в большинстве стран мира, – идем своим путем. Причем максимально не спеша, чтобы по возможности дольше сохранить "тень". По меньшей мере до 2024 года. Именно с этого момента должна заработать система мониторинга. Сейчас ее творцы до сих пор на этапе требований и технического задания. Куда спешить, ведь время есть", – пишет автор.

По ее данным, на рынке азартных игр Украины вместо детенизации созданы идеальные условия для "тени" – пока система онлайн-мониторинга не работает, гемблинг остается неподконтрольным для всех контролирующих органов.

"Нет, кому-то в Офисе президента может показаться, что это уже детенизация, но на самом деле не очень похоже. Потому что пока будет бездействовать система мониторинга, мы не можем ни в чем быть уверенными, даже если речь идет о работе тех, кто уже официально получил лицензию на ведение азартных игр", – пишет журналистка.

Еще одной проблемой она называет налогообложение. Соответствующий законопроект за №2713-д прошел в парламенте только первое чтение, сейчас в него вносят многочисленные правки.

"Так бывает, если законы стране диктуют лоббисты с сомнительным прошлым, такие как [советник замглавы ОП] Борис Баум", – заявила Самаева.

Издание "Апостроф" добавило, что "оставляет желать лучшего и квалификация регулятора" – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

"Даже глава парламентского финансового комитета мягко назвал процедуру формирования комиссии "непрозрачной". "Вишенкой на торте" можно считать уголовное дело в отношении члена КРАИЛ Евгения Гетьмана, который обвиняется во взятке, и возможная причастность к правонарушению остальных членов комиссии", – сказано в статье.

Теги: Украина, лицензия, азартные игры, казино, законопроект, лоббисты, отмывание денег
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