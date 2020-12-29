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Рынок земли, игорный бизнес и реформа СБУ. Арахамия назвал провалы и "исторические достижения" Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает главными достижениями Верховной Рады Украины принятие законов о рынке земли и легализации игорного бизнеса, а также завершение первого этапа реформы децентрализации. К депутатским провалам он отнес реформу Службы безопасности Украины и то, что Рада не приняла во втором чтении закон о референдуме.

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Рада выполнила свою программу примерно на 70%, считает Арахамия
Рада выполнила свою программу примерно на 70%, считает Арахамия
Фото: depositphotos.com

"Историческими достижениями" Верховной Рады Украины в 2020 году можно считать открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах (производные ценные бумаги) и о внутреннем водном транспорте. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 29 декабря. 

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%", – оценил работу парламента нардеп.

Рынок земли, по его словам, 30 лет не могла открыть ни одна политическая сила. Внутренний водный транспорт в Украине не был урегулирован, реки были загружены лишь на 5%, а в соседних странах – на 30–35%, привел статистику Арахамия.

Важным решением парламентариев в уходящем году стало принятие закона о деривативах и финансовых рынках,  подчеркнул политик. В Украине не могли принять этот закон 10 лет. Этот документ малопонятен простому гражданину, но последствия его принятия будут видны уже в 2021 году, считает глава президентской фракции.

Парламентарий акцентировал внимание на завершении первого этапа реформы децентрализации. В "Слуге народа" убеждены, что укрупнение районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн, которые пойдут в объединенные территориальные громады, то есть "не на содержание чиновников, а на конкретные проекты, которые они смогут реализовывать для граждан".

Арахамия назвал провалы Верховной Рады в 2020 году.

"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", – сказал он.

Глава фракции полагает, что за первый квартал догонят "хвост 2020 года" и перевыполнят программу на следующий год. В первом месяце 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов, резюмировал он.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действовал в Украине с 2002 года. Согласно принятому  Радой закону в ночь на 31 марта этого года рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли. Конституционный суд Украины в мае получил представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. Большая палата Конституционного Суда Украины планировала 9 ноября рассмотреть это дело, но его  отложили по неизвестным причинам.

Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на заседании 14 июля. В документе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.  Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста. В доходной части госбюджета Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн прибыли от игорного бизнеса

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализацииОкончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

Теги: Верховная Рада, референдум, реформы, децентрализация, игорный бизнес, Слуга народа, Давид Арахамия, рынок земли, ценные бумаги
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