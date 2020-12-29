Рынок земли, игорный бизнес и реформа СБУ. Арахамия назвал провалы и "исторические достижения" Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает главными достижениями Верховной Рады Украины принятие законов о рынке земли и легализации игорного бизнеса, а также завершение первого этапа реформы децентрализации. К депутатским провалам он отнес реформу Службы безопасности Украины и то, что Рада не приняла во втором чтении закон о референдуме.

"Историческими достижениями" Верховной Рады Украины в 2020 году можно считать открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах (производные ценные бумаги) и о внутреннем водном транспорте. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 29 декабря.

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%", – оценил работу парламента нардеп.

Рынок земли, по его словам, 30 лет не могла открыть ни одна политическая сила. Внутренний водный транспорт в Украине не был урегулирован, реки были загружены лишь на 5%, а в соседних странах – на 30–35%, привел статистику Арахамия.

Важным решением парламентариев в уходящем году стало принятие закона о деривативах и финансовых рынках, подчеркнул политик. В Украине не могли принять этот закон 10 лет. Этот документ малопонятен простому гражданину, но последствия его принятия будут видны уже в 2021 году, считает глава президентской фракции.

Парламентарий акцентировал внимание на завершении первого этапа реформы децентрализации. В "Слуге народа" убеждены, что укрупнение районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн, которые пойдут в объединенные территориальные громады, то есть "не на содержание чиновников, а на конкретные проекты, которые они смогут реализовывать для граждан".

Арахамия назвал провалы Верховной Рады в 2020 году.

"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", – сказал он.

Глава фракции полагает, что за первый квартал догонят "хвост 2020 года" и перевыполнят программу на следующий год. В первом месяце 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов, резюмировал он.